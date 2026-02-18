La Cámara de Comercio de Lima (CCL) brindó un mensaje a quien asuma la presidencia de la República ante la inestabilidad política y en el contexto de las próximas Elecciones Generales 2026.

Señaló que en ese escenario, resulta crucial reducir la incertidumbre política, dado que esta puede afectar directamente la economía e impactar variables fundamentales como el PBI, el empleo y los proyectos de inversión extranjera.

Destacó que el Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos que deben preservarse mediante políticas claras, estables y consistentes. “La estabilidad institucional es un factor determinante para sostener la confianza y evitar efectos negativos en la economía real”, apuntó.

“La Cámara de Comercio de Lima hace un llamado a quien asuma la Presidencia de la República del Perú que garantice la continuidad de las líneas económicas estratégicas, asegurando la ejecución de los proyectos de inversión y del Plan Nacional de Competitividad sin interrupciones”, indicó.

Agregó que en las actuales circunstancias, resulta pertinente que el presidente evalúe la continuidad de algunos ministros en carteras estratégicas, con el propósito de asegurar la implementación sostenida de políticas públicas en beneficio de la población y, al mismo tiempo, transmitir una señal clara de estabilidad y confianza a la comunidad nacional e internacional.

Gremio dijo que resulta pertinente que el presidente evalúe la continuidad de algunos ministros en carteras estratégicas, con el propósito de asegurar la implementación sostenida de políticas públicas. | Foto: Congreso de la República

“Esta continuidad es esencial para preservar la confianza de los mercados, fortalecer la inversión y consolidar un crecimiento económico sostenido, protegiendo a la población frente a escenarios de incertidumbre”, expresó.

Finalmente la Cámara de Comercio de Lima reafirmó su compromiso con la institucionalidad, el diálogo y la defensa de un entorno que promueva la inversión, el empleo y la estabilidad económica en beneficio de todos los peruanos.