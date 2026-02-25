Tras la juramentación del nuevo gabinete presidido por Denisse Miralles, Hernando de Soto —quien había sido anunciado como titular de la PCM por el Gobierno de José María Balcázar— advirtió que “hay una suma de intereses” políticos detrás de la nueva plancha ministerial.

“Hay varios cerronistas y gente de APP (Alianza para el Progreso) que reflejan tanto intereses económicos como organizaciones populares”, mencionó el economista en referencia al gabinete de Denisse Miralles.

Además, precisó: “No me siento manipulado. Yo sabía que tomaba un riesgo (...) He sometido a prueba de fuego si cambiaban o no a los ministros: no pasó la prueba de fuego”.

José María Balcázar y Hernando de Soto. El economista reiteró que ninguno de sus candidatos para ocupar ministerios integra el gabinete Miralles. Foto: Presidencia.

Según De Soto, propuso al presidente Balcázar un pliego de siete profesionales para que integren su gabinete ministerial, pero ninguno fue nombrado en la ceremonia realizada este martes en Palacio.

Además, Hernando de Soto reiteró que dentro de “la suma de intereses” se demuestra que “el Estado se ha convertido en una vaca muy gorda con mil pezones” pero la incertidumbre se generó “cuando se ha dicho que esos pezonas no estarán a disposición porque vendrá gente nueva que se va a tumbar a un antiguo gabinete”.

Para el académico “hay un proceso para ‘venezolanizar’ al Perú por las tomas graduales de poderes”, y alertó que tal como hizo Nicolás Maduro, “comienzan con pequeños pasos que estamos viendo ahora”.

Finalmente, De Soto aclaró: “Mañana entregaré la lista de llamadas telefónicas del señor César Acuña, que no atiendo desde hace dos días, porque quiero desidentificarme sin acusar a nadie”.

Presidencia responde a De Soto

A través de un comunicado, la Presidencia señaló que Hernando de Soti presentó un “valioso y ambicioso plan de gobierno”, pero no fue posible llegar a consensos debido al carácter transitorio de la gestión Balcázar.

“Será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”, reza el documento.