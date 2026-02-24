Este martes 24 de febrero de 2026 el nuevo Gabinete ministerial encabezado por Hernando de Soto jurará en Palacio de Gobierno. El economista fue designado por el presidente interino José Maria Balcázar para los cinco meses de gobierno planeados.
Adex destaca nombramiento de Hernando de Soto como premier
César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex) dijo a Andina que la llegada de De Soto a la PCM da confianza en que se respetarán los objetivos trazados por los empresarios y el Gobierno.
Sostuvo que los empresarios solicitaron la continuidad de ministros como Teresa Mera (Mincetur), Denisse Miralles (MEF), César Quispe (Produce) y Hugo de Zela (Cancillería).
Congreso espera al gabinete De Soto para solicitar el voto de confianza
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, señaló que esperan "cuanto antes" al gabinete comandado por De Soto para que exponga sus lineamientos ante el Pleno,
"Este gabinete tiene 30 días para recibir la aprobación del Parlamento. Esperemos que sea lo más pronto posible", dijo.
Nadie de Perú Libre integrará el gabinete de Hernando de Soto
El congresita del partido de Vladimir Cerrón, Segundo Montalvo, manifestó su rechazo a la designación de Hernando de Soto como titular del Consejo de Ministros y adelantó que ningún miembro de su bancada integrará el gabinete.
¿Titulares del MEF y Produce continuarán en el cargo?
En la mañana de este martes 24 de febrero se vio a la ministra de Economía, Denisse Miralles y al ministro de Producción, César Quispe Luján, ingresando a Palacio de Gobierno.
Juan Burgos sobre Hernando de Soto: "Da estabilidad política y económica"
El legislador Juan Burgos añadió que De Soto participó en la "reinserción económica del Perú" tras la crisis de los años 80.
"Él (De Soto) dio garantía a Alberto Fujimori cuando ganó las elecciones (...) Quiere darle estabilidad al país", puntualizó.