La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que la orientación económica del Gobierno “se va a mantener firme y sin alteraciones” , horas después de jurar al cargo y liderar su primer Consejo de Ministros.

“Este Consejo de Ministros va a actuar con señales claras de estabilidad y responsabilidad fiscal, y respeto a las reglas que generan confianza” , sostuvo en conferencia de prensa, al subrayar que uno de los ejes centrales de su gestión será “garantizar la estabilidad y el crecimiento económico” en un contexto de transición política.

Miralles remarcó que el Ejecutivo actuará “con sentido de urgencia y firmeza” frente a la coyuntura, pero sin alterar el marco macroeconómico. “Nuestra primera tarea es asegurar una transición democrática, ordenada y transparente”, añadió.

Transición electoral y seguridad ciudadana

La jefa del Gabinete indicó que el Gobierno coordinará de manera permanente con los organismos electorales para garantizar recursos, neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana en el proceso electoral en marcha. “El país necesita un proceso electoral que devuelva la confianza y cierre esta etapa de incertidumbre política”, afirmó.

En paralelo, anunció que otro objetivo prioritario será fortalecer la seguridad ciudadana, articulando acciones entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales. Según detalló, se priorizarán la inteligencia, la estrategia y la capacidad operativa frente al crimen.

Emergencia por El Niño y declaratorias

Miralles informó que el primer Consejo de Ministros tuvo como punto central la respuesta ante la emergencia generada por el fenómeno de El Niño. Señaló que el Ejecutivo ha dispuesto el despliegue de funcionarios, maquinaria y apoyo logístico en las zonas afectadas, y que el presidente José María Balcázar viajará a Arequipa junto a varios ministros para supervisar la situación.

Además, se aprobaron declaratorias y prórrogas de estado de emergencia en distritos y provincias de Arequipa, Ica y Moquegua, así como en diversas regiones del país ante el riesgo por intensas precipitaciones y contaminación hídrica. Posteriormente, el jefe de Estado y parte del Gabinete sostendrán una reunión de trabajo en el COEN con gobernadores y alcaldes para coordinar intervenciones.

El ministro de Defensa precisó que actualmente existen 707 distritos declarados en emergencia desde el 9 de diciembre, cifra que incluye nuevas incorporaciones aprobadas en la sesión más reciente del Consejo.

“Se ha aprobado declarar en estado de emergencia 17 distritos, de los cuales son 16 de Arequipa, uno de Ocucaje, en Ica, y 247 distritos en diferentes regiones del país, por peligro evidente. Además de otras ampliaciones de declaraciones en estado de emergencia por problemas hídricos”, añadió.

Denisse Miralles ofreció su primera conferencia como jefa del Gabinete y aseguró que la política económica se mantendrá estable, mientras el Ejecutivo prioriza la respuesta a la emergencia y la transición electoral. Foto: PCM.

Su designación y el cambio en la PCM

Consultada por el sorpresivo cambio en la conducción de la PCM, luego de que se anunciara previamente a Hernando de Soto como titular del Gabinete, Miralles explicó que la mañana de la juramentación los ministros fueron citados con la información de que él asumiría el cargo.

Sin embargo, indicó que el presidente les comunicó posteriormente que el economista “había cambiado de opinión” y que “había informado que quería hacer cambios adicionales (a la lista). Ante la necesidad de firmar decretos de emergencia pendientes y evitar mayor dilación, el mandatario le ofreció encabezar el Gabinete.

“Soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido, y yo respondo a mi país”, enfatizó, al rechazar versiones sobre supuestas afiliaciones partidarias.

Respecto al voto de confianza, señaló que aún no se ha definido una fecha para acudir al Congreso, pero que el Ejecutivo prevé convocar a las fuerzas políticas para generar consensos en torno a la estabilidad y la atención de las emergencias.

Política exterior

Por su parte, el canciller Hugo de Zela informó que las primeras acciones del Gobierno han estado enfocadas en enfrentar la crisis que atraviesa el país. Fue tras ser consultado si es que Balcázar viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y si sostendrá un encuentro con el Papa León XIV.

Recordó que Balcázar sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, encuentro que —aseguró— ratifica el buen momento de la relación bilateral.

“Como resultado de esa encuentro puedo asegurarles que la relación entre los dos países es excelente. Somos aliados en temas diversos, en especial en defensa. Esa alianza va a continuar y se va a profundizar”, afirmó.

Sobre una eventual reunión con e presidente Donald Trump, indicó que por ahora no puede pronunciarse al respecto.

En torno a la reunión con el Papa, el canciller precisó que aún no ha conversado del tema con el jefe de Estado.