El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, lanzó duras críticas contra las bancadas que impulsaron la salida del expresidente José Jerí, a quienes responsabilizó de haber generado una crisis política que, según dijo, “pone nuevamente al Perú en un serio peligro”.

En declaraciones a la prensa, el legislador señaló directamente a sectores del Parlamento, incluyendo a agrupaciones de derecha, por haber promovido una decisión que calificó como “irregular” y carente de previsión política.

“Han cometido un gravísimo error, un error que fue advertido reiteradamente. Yo mismo lo he dicho muchas veces: era absolutamente irregular tratar de censurar al presidente José Jerí cuando el único camino constitucional era la vacancia”, afirmó.

Rospigliosi sostuvo que, más allá del aspecto legal, la decisión también fue equivocada en el plano político, pues no se evaluaron las consecuencias de remover al jefe de Estado sin contar con una alternativa clara.

“Era un error gravísimo pretender destituir al señor Jerí y dar un salto al vacío. Se advirtió mil veces, lo he repetido incesantemente, y lo hicieron a pesar de todos los peligros”, indicó.

El parlamentario cuestionó además la falta de coordinación entre las bancadas que promovieron la medida, al señalar que ni siquiera aseguraron los consensos necesarios para elegir a un reemplazo.

“Fueron tan torpes que no prepararon lo que querían. Ellos mismos lanzaron a una candidata para reemplazar a Jerí, pero no hicieron las alianzas ni los consensos necesarios. Destituyeron sin saber qué venía después”, remarcó.

Dudas sobre Balcázar

Respecto al nuevo presidente interino, José María Balcázar, Rospigliosi evitó cuestionarlo directamente, pero expresó preocupación por el entorno político que podría acompañarlo en el gobierno.

“El señor Balcázar es una persona con la que se puede tratar, he trabajado con él en la Comisión de Constitución. Pero la pregunta es quién está detrás de él. Habrá que ver qué gabinete conforma”, sostuvo.

En ese contexto, pidió a la ciudadanía y a los actores políticos mantenerse alertas, especialmente ante el escenario electoral que atraviesa el país.

“Lo único que se puede decir en estas circunstancias es que hay que estar muy vigilantes, en medio de un proceso electoral complicado con treinta y tantos partidos”, advirtió.

Rospigliosi insistió en que la decisión de retirar a Jerí no solo fue irregular, sino también irresponsable, y alertó que sus consecuencias recaerán en la población.

“Ha sido una enorme irresponsabilidad sacar al señor Jerí de manera irregular, pero peor todavía, sin tener una alternativa para reemplazarlo. Hoy día todos los peruanos vamos a pagar el costo de esta irresponsabilidad”, afirmó.

Finalmente, el congresista precisó que la responsabilidad no recae en todo el Parlamento, sino en determinados grupos políticos que impulsaron la medida.

“No es el Congreso en su conjunto. Son algunos grupos dentro del Congreso que no pudieron prever lo que iba a ocurrir”, concluyó.