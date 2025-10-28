La legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, podría ser suspendida por la invasión de un parque público en el distrito de Surco y la agresión a funcionarios ediles que intentaron recuperar dicho terreno.

El alcalde de dicha jurisdicción, Carlos Bruce, presentó una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética del Congreso por estos hechos y pidió que se le aplique la máxima sanción: una suspensión en el goce de sus haberes por 120 días.

En dicho documento, al que accedió el diario El Comercio, se solicita al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, que admita a trámite su denuncia.

Bruce recordó que en los operativos de recuperación de espacios públicos, llevados a cabo el pasado 11 y 23 de octubre, un grupo de personas que se encontraba al interior del inmueble lanzó ladrillos contra el personal municipal.

En tanto, otras personas empujaron a los funcionarios ediles para entorpecer la intervención, entre ellos, el esposo de Acuña, Elver Diaz Bravo, de 61 años de edad.

En la denuncia también se precisa que la legisladora de APP sigue ejerciendo la posesión del inmueble que está a nombre de la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L.

“Por tanto, si bien la titularidad formal del inmueble recae en una persona jurídica, la congresista es quien habita dicho inmueble, es la poseedora inmediata del mismo y responsable del personal que la asiste en el predio; lo que hace atribuible a su esfera personal y ética las conductas observadas en torno a la ocupación indebida de un área pública, la resistencia a la actuación municipal y los actos de violencia ejercidos desde el inmueble contra funcionarios ediles en pleno cumplimiento de sus funciones”, se lee en el documento.

CALIFICA A LA LEGISLADORA DE “INVASORA”

Más temprano, Bruce calificó de “invasora” a Acuña por ocupar terrenos que son de uso público.

En ese sentido, criticó que la legisladora de APP haya ejercido actos de violencia contra funcionarios municipales de Surco y adelantó que interpondrá una denuncia en su contra, aunque dijo desconocer si prosperará.

“En vez de entregar terrenos de manera concordada, como corresponde a una persona decente, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos y que puede haber ocurrido alguna desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa”, advirtió en una entrevista para el programa “Tenemos que hablar”.

“Eso no lo vamos a permitir, yo tengo la obligación de cuidar a mis empleados municipales y estamos interponiendo esta denuncia, no sé si prosperará o no, y estaremos tomando otras acciones”, añadió.

