El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que busca eliminar la pensión vitalicia otorgada a los expresidentes de la República, dejando sin efecto las disposiciones de la Ley N.º 26519, que actualmente regula este beneficio económico.

En esa línea, el Proyecto de Ley N.º 13123/2025-CR, presentado el viernes 7 de noviembre mediante la plataforma institucional del Congreso, plantea derogar la citada norma, al igual que toda norma que se oponga o se contravenga.

Según el texto presentado por Bellido, la eliminación de la pensión vitalicia se fundamenta en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y justicia social, con el propósito de asegurar que todos los ciudadanos, incluidos los exmandatarios, se sujeten por los mismos regímenes previsionales vigentes.

Asimismo, el documento precisa que, de aprobarse la iniciativa en el Pleno del Congreso, los exmandatarios del Perú estarían prohibidos de solicitar el beneficio de una pensión vitalicia.

Como única disposición complementaria final, el proyecto de ley encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), adoptar las medidas administrativas necesarias para la implementación y cumplimiento de la presente norma.

Además, en su exposición de motivos, el legislador cita como ejemplo a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes actualmente perciben una pensión, pese a que, en el caso de los dos primeros, pesan sentencias por delitos de lavado de activos.

El parlamentario cuestiona que la ley vigente no exija aportes previos al sistema previsional ni establezca un límite temporal para el otorgamiento de la pensión a los expresidentes. En ese sentido, menciona que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, a través del Oficio N.º S/N-2025-SG/SITRAPOJ, solicitó “de manera categórica” la derogatoria de dicha norma.

“El ideal del servicio público exige que quien ejerce el cargo de presidente no lo haga como camino hacia privilegios perpetuos, sino como compromiso temporal con la población. En contraste, millones de trabajadores del Estado bajo regímenes como el Decreto Legislativo N.º 276, N.º 728 o el N.º 1057 laboran y aportan durante toda su vida y, aun así, a veces, no logran ni siquiera una pensión dignа”, señala la propuesta.