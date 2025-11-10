Aldahir Nilton Zevallos Pachau, sentenciado por robo y secuestro, ingresa al Congreso de la República con la venia Kelly Portalatino.(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Aldahir Nilton Zevallos Pachau, sentenciado por robo y secuestro, ingresa al Congreso de la República con la venia Kelly Portalatino.(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Aldahir Nilton Zevallos Pachau es un visitante frecuente del . Documentos y registros revelan que este hombre fue detenido en 2017 por robo agravado y secuestro, tras retener a un taxista en la maletera de su vehículo en Huancayo, informó el domingo Panorama.

Las cámaras de seguridad y registros de ingreso muestran que Zevallos Pachau ha estado en el Congreso en múltiples ocasiones: 11, 17, 18, 21 y 24 de julio, así como 7, 19, 21 y 22 de agosto.

En cada visita, permanece varias horas, incluso jornadas completas, sin que exista vínculo laboral oficial con la institución.

¿Cuál es la relación con Portalatino? Pues se trataría del novio de la legisladora de Perú Libre, según se desprende de las publicaciones que realizó en la redes sociales Zevallos Pachau.

“Hoy está ya en un espacio diferente, eso permite que aquellos que hayan cometido errores puedan reivindicarse en la sociedad (...) Delitos (...) pero son errores humanos que cualquier humano comete en su juventud”, expresó la legisladora al ser consulta por los antecedentes de Zevallos Pachau.

“Nosotros no podemos juzgar a las personas porque hay que darle oportunidades”, subrayó.

Al consultarle qué hizo en el Parlamento, la congresista se negó a responder y atribuyó que el tema se abordaba por haberse iniciado la campaña política.

En una carta dirigida al programa dominical, Aldahir Nilton Zevallos Pachau, sostuvo que ya fue rehabilitado y que no contaba con sentencia.

Kelly Portalatino junto a Aldahir Nilton Zevallos Pachau. Captura Panorama

Podría tratarse de un exceso

“Creo que es un exceso de la congresista sobre el uso que debe darse a un despacho que el Parlamento le da para sus funciones congresales”, expresó José Cevasco, exoficial mayor del Congreso.

