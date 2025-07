A tres días para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, las bancadas no solo vienen finalizando sus reuniones con miras presentar una candidatura en conjunto, sino también vienen sumando a más integrantes a sus filas.

Si bien algunos legisladores debutarán en un nuevo grupo parlamentario, otros retornan a su bancada de origen. Tal es el caso de Kelly Portalatino, quien anunció en sus redes sociales que regresa a Perú Libre.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética declara infundada denuncia contra congresista Kelly Portalatino

“Las convicciones profundas no se abandonan por temas personales. Hoy, luego de una reflexión honesta, he decidido reconsiderar mi renuncia al partido político al que he entregado años de militancia y compromiso”, indicó en su cuenta de la red social “X”.

“Reconozco que mi salida fue precipitada. No me alejo de los ideales ni del camino que hemos recorrido junto al pueblo. El verdadero enemigo no está en nuestras filas, sino en las élites que siguen oprimiendo al país”, añadió la también exministra de Salud.

La congresista aseguró que no retorna a la bancada de Perú Libre por un “interés personal”, sino para apoyar al pueblo en su “organización, lucha y esperanza”.

“La política no es un lugar de confort, es un espacio de combate (...) invito a mis compatriotas a sostener el debate con madurez, a fortalecer la unidad sin renunciar a la crítica. Estamos de regreso. Con más fuerza, con más claridad”, aseveró.

De esta manera, la bancada de Perú Libre volvió a tener 11 integrantes.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que Kelly Portalatino contrató a la hija de su nana en su despacho en el Congreso

¿POR QUÉ HABÍA RENUNCIADO KELLY PORTALATINO A PERÚ LIBRE?

El pasado viernes 11, Portalatino envió un oficio al vocero de la bancada, Flavio Cruz, en el que le comunicaba su renuncia irrevocable por “motivos estrictamente personales”.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, presentar ante su despacho mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario Perú Libre, la cual realizo por motivos estrictamente personales”, dijo en su misiva.

“Agradezco la oportunidad de permitirme ser parte de este grupo parlamentario y ejercer mis funciones parlamentarias en beneficio de los sectores más vulnerables del país, cumpliendo a cabalidad el programa e ideario del partido”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía investigará a Kelly Portalatino por presunta comunicación con Vladimir Cerrón