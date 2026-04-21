Cienciano se mantiene en la parte alta de la Liga 1 y es uno de los representantes peruanos en la edición de este año de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)
Cienciano se mantiene en la parte alta de la Liga 1 y es uno de los representantes peruanos en la edición de este año de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Cienciano atraviesa uno de los momentos más relevantes de su historia reciente fuera de la cancha. Este año, el club de Cusco cumple 125 años de su fundación y, en paralelo, el club ha decidido replantear su marca, su estrategia comercial y sus fuentes de ingresos con un objetivo claro: dejar de ser solo un símbolo histórico del fútbol peruano para convertirse en una organización sostenible y competitiva dentro de la industria deportiva. ¿Cómo planea lograrlo?

TE PUEDE INTERESAR

Ya se juega la fase de grupos de la Copa Libertadores ¿cuál es el valor de Universitario y Cristal?
Movistar regresa a Alianza Lima: equipo de fútbol ahora tendrá 10 patrocinadores
FPF planea inscribir a Cusco como sede alterna para las Eliminatorias al Mundial 2030: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.