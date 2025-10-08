Según el estudio, el mercado de casas de apuestas en Perú alcanzaría los S/ 5,000 millones en 2025, con un crecimiento de dos dígitos y perspectivas de expansión sostenida.

“Existe un perfil de jugador exclusivamente online, que no necesariamente acude a locales físicos y que podría representar una parte importante. De hecho, este segmento haría que el mercado sea hasta 30% más grande”, señaló a Gestión Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo.

Actualmente, se estima que operan más de 4,500 salas de apuestas a nivel nacional, de las cuales al menos el 50% se concentra en Lima. El perfil del apostador revela que el 72% son hombres entre 25 y 45 años, principalmente trabajadores independientes (49%) y dependientes (35%).

El 85% corresponde a niveles socioeconómicos B, C y D y solo un 15% a los estratos altos. Esta distribución refleja una tendencia global: en los mercados donde predominan los NSE emergentes, el crecimiento de las apuestas es mayor. Es decir, en las plazas donde existe un poder adquisitivo medio/ bajo, tienden a apostar más, motivadas por la posibilidad de conseguir dinero rápido.

Peruanos apuestan más: fútbol manda, el casino gana terreno

El fútbol domina ampliamente las preferencias, con un 90% de los jugadores orientados a este deporte. No obstante, dentro del universo de apuestas, un 42% también participa en juegos de casino, y un 28% combina apuestas y tipos de riesgos en diferentes juegos.

En el tiempo que llevan apostando, cerca del 30% de los usuarios apuesta desde hace más de un año, mientras que un 24% lo hace entre seis meses y un año. “Ante la caída de muchos negocios por la inseguridad, las casas de apuestas aparecen como una alternativa para generar ingresos rápidos, con una inversión accesible para el bolsillo de las personas”, explicó.

Dicho hábito también se refleja en el gasto: tres de cada diez peruanos destinan más de S/ 300 al mes en apuestas, aunque menos del 5% supera los S/ 350.

“El 18% de los jugadores apuesta hasta S/ 50, mientras que el 26% destina entre S/ 50 y S/ 150, proporción similar a quienes invierten de S/ 150 a S/ 300. Sin embargo, estos montos corresponden a usuarios entrevistados fuera de las casas de apuestas y no incluyen al jugador 100% online, cuyos montos suelen ser mayores”, recalcó, tras mencionar que las casas de apuestas preferidas por los jugadores destacan ApuestaTotal y Te Apuesto.

Las principales motivaciones para apostar incluyen la expectativa de ganar dinero extra (52%), vivir los eventos con mayor emoción (36%), la adrenalina del riesgo (32%) y la posibilidad de desconectarse de la rutina (30%).

Casas de apuestas: baja recomendación, gran espacio para crecer

Pese al crecimiento, el sector enfrenta desafíos. El índice de recomendación neta (NPS) de las casas de apuestas no supera el 20%, un porcentaje bajo para cualquier servicio. Sin embargo, aún existe espacio para crecer, sobre todo en el número de locales físicos en provincias, donde además de apostar, los usuarios buscan espacios de socialización.

“El perfil del jugador refleja un gran potencial, pues menos del 10% apuesta con frecuencia. Esto abre la posibilidad de que el mercado crezca entre cinco y seis veces en los próximos años, considerando que la tasa de uso aún es muy baja”, explicó.

Además, la penetración del mercado no supera el 25%, pero quienes ingresan tienden a fidelizarse. Según el sondeo, los premios en fechas especiales pueden ser determinantes: uno de cada cuatro jugadores afirma apostar motivado por las ganancias esperadas, un factor clave tanto para captar como para retener clientes.

Más datos sobre Casas de Apuestas

Plataformas. Respecto a los dispositivos utilizados para apostar, el 70% de los usuarios prefiere el smartphone, seguido por la PC o laptop (24%) y, en menor medida, la tablet (6%).

El mercado en Perú, ha crecido 30% en los últimos dos años que se estimaba en S/ 3,500 millones. A nivel mundial, el mercado ascendería a más de US$ 300,000 millones anuales.

Valoración. En una casa de apuestas, los usuarios priorizan la seguridad de la plataforma (50%), seguida por el nivel de ganancias que ofrece (48%) y la rapidez en las cobranzas (44%).

FICHA TÉCNICA:

Período de realización del estudio: Del 1 al 15 de julio del 2025.

Población: Hombres entre 21 y 50 años de NSE A,B y C de Lima Metropolitana.

Muestra: 200 personas, con un margen de error de 7%.

Técnica: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas.