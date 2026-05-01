“La categoría de coleccionables crece a doble dígito y es una de las que más crece”, afirmó Pizarro, en un mercado donde el fútbol funciona como motor de consumo durante el torneo y el álbum se inserta en esa dinámica. Así, el negocio no depende exclusivamente del desempeño de la selección, sino de la intensidad con la que el país vive el Mundial.

De hecho, la ausencia de Perú no representa una caída estructural, aseguró Pizarro. “Estamos relativamente acostumbrados a que en muchos mundiales no ha estado Perú y eso no ha alterado esta pasión por el fútbol”, indicó. En este escenario, lo que cambia no es la base del negocio, sino la magnitud del pico de demanda.

En ese sentido, por supuesto, el mayor punto de inflexión fue el Mundial Rusia 2018, cuando la clasificación de Perú generó un fenómeno de consumo sin precedentes. “La cantidad de álbumes vendidos superó el millón y terminamos midiendo la venta de sobres en decenas de toneladas. Fue un fenómeno sin precedentes”, precisó Pizarro.

En el Mundial de Rusia 2018 se vendieron más de un millón de álbumes en Perú y los sobres llegaron a medirse en “decenas de toneladas”, informaron desde Panini. (Foto: Archivo)

“El coleccionista compra el álbum para guardarlo, como algo que va a conservar en el tiempo”, explicó Pizarro, y agregó que “en muchos casos las familias compraban más de un álbum, uno para completar y otro para conservar”, lo que, asegura, impulsó la demanda por formatos como los álbumes de tapa dura, que se compran para conservar en el largo plazo.

Comunidad: el verdadero motor del modelo

Para la compañía, el modelo de Panini no se basa únicamente en la venta directa de sobres, sino en una dinámica social que impulsa la recompra. El diseño del producto -con figuritas aleatorias- obliga a los usuarios a interactuar entre sí para completar el álbum.

“En la práctica, el público no llena el álbum comprando todo, sino intercambiando. Y eso es lo rico”, explicó Pizarro al referirse a una experiencia que extiende el ciclo de consumo y mantiene activa la demanda durante toda la campaña.

En ese proceso, la comunidad cumple un rol central. “La emoción de coleccionar, abrir sobres e intercambiar figuritas genera momentos”, añadió Pizarro. No se trata solo de adquirir un producto, sino de participar en una dinámica social.

Estos espacios de intercambio son impulsados por la propia compañía. “Hemos tenido eventos que superaban las 15,000 personas”, recordó Pizarro, sobre encuentros organizados en ciudades como Lima, que funcionan como puntos de contacto y refuerzan la fidelización.

En esa línea, explicó que la apuesta es generar espacios que complementen el entorno digital y recuperen momentos de interacción familiar. “No competimos con la tecnología, buscamos equilibrio”, afirmó el ejecutivo.

Innovación en Panini: sostener valor y accesibilidad

Para el Mundial 2026, la estrategia incorpora innovación para sostener el interés del consumidor. El nuevo álbum será el más grande producido hasta ahora, con 112 páginas y 980 figuritas, debido a la expansión del torneo a 48 selecciones.

En esa línea, la propuesta para 2026 incorpora elementos diseñados para elevar su atractivo entre coleccionistas. “Esta vez vamos a tener el álbum de tapa dorada, que es una edición ultralimitada”, explicó Pizarro, al señalar que este tipo de versiones genera alta expectativa desde la preventa. A ello se suma otro factor: “este es el último mundial de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, dos jugadores históricos”, indicó, lo que -según el ejecutivo- refuerza el interés por conservar el álbum como pieza de colección, más allá del torneo en sí.

“Siempre tratamos de traer algo nuevo”, señaló Pizarro, quien explicó que en cada mundial se incorpora algún elemento diferencial para mantener el interés del coleccionista.

Para Óscar Pizarro, uno de los puntos fuertes del álbum Panini de este 2026 es que se trata del último Mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los mejores futbolistas de los últimos tiempos, lo cual hará que esta edición sea de colección. (Foto: @fifaworldcup_es)

En paralelo, la compañía ha ajustado el contenido de los sobres -que ahora incluyen siete figuritas, dos más que en ediciones anteriores- para mantener el costo total de completar el álbum en niveles similares a campañas anteriores.

Según explicó Pizarro, el objetivo es que el costo de llenado se mantenga estable, pese al mayor número de equipos y contenido. Esto permite sostener el volumen de compra y reducir barreras en el proceso de llenado.

Distribución, portafolio y continuidad del negocio

Para la empresa, el modelo se sostiene en una estrategia de distribución amplia. A esto se suma la preventa digital y el e-commerce, que permiten anticipar demanda y ampliar cobertura. El abastecimiento, además, es continuo y se ajusta día a día según la demanda, lo que facilita responder a picos de consumo durante la campaña.

Más allá del Mundial, Panini apuesta por diversificar su portafolio para sostener la relación con el consumidor durante todo el año. Existen colecciones de fútbol permanentes, como Copa América, Copa Libertadores o FIFA 365, que mantienen activa la categoría.

En paralelo, otras franquicias vinculadas a entretenimiento -como One Piece, Hello Kitty, Mario Bros o Marvel- han ganado fuerza en el mercado peruano, ampliando la base de consumidores.

Una de las apuestas más recientes son las trading cards (tarjetas coleccionables), que han mostrado alta demanda. “Se vendieron al 100% rápidamente”, señaló Pizarro, en productos de edición limitada que refuerzan la escasez como parte del atractivo del coleccionismo.

El lanzamiento del álbum está previsto para el 5 de mayo, tras una preventa iniciada en abril, que permite medir el interés del mercado y ajustar el abastecimiento.

Así, la clasificación de Perú deja de ser un requisito para sostener el negocio y pasa a ser un factor que amplifica la demanda. Sin ella, el crecimiento se apoya en comunidad, nostalgia, innovación y una base de consumo que trasciende el resultado deportivo.