“La categoría de coleccionables crece a doble dígito y es una de las que más crece”, afirmó Óscar Pizarro, gerente general de Tai Loy y vocero de Panini en Perú. (Foto: Panini)
“La categoría de coleccionables crece a doble dígito y es una de las que más crece”, afirmó Óscar Pizarro, gerente general de Tai Loy y vocero de Panini en Perú. (Foto: Panini)
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Eduardo Sotelo
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El álbum del Mundial de Panini enfrenta en Perú un escenario desafiante: sostener el negocio en un país que no clasificó al torneo de fútbol más importante del planeta. Sin embargo, lejos de contraerse, la demanda se mantiene e incluso proyecta crecimiento. La explicación, según Óscar Pizarro, gerente general de Tai Loy, principal distribuidor en el país, es que el producto trasciende el evento deportivo y se apoya en factores culturales más amplios. “El Mundial no solo se vive en la cancha, se vive de muchas formas”, dijo el ejecutivo a Gestión.

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