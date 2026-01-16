Figuras coleccionables de Friends. Foto Gestión
Figuras coleccionables de Friends. Foto Gestión
Mía Ríos
¿Los noventa están de regreso o Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross nunca se fueron? Una cadena de fast food ha puesto sobre la mesa las figuras de colección de la icónica serie Friends, un éxito de los noventa que - a través de las plataformas streaming en las que se ha alojado, antes Netflix y ahora HBO - ha captado a nuevos públicos.

