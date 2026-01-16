Este mes, McDonald’s lanzó opciones de combos que incluyen una figura coleccionable de Friends y salsas exclusivas “Mónica”, inspiradas en la clásica salsa marinara. Carlos Silva, jefe de Comunicaciones de Arcos Dorados Perú, contó a Gestión por qué eligieron Friends para esta campaña y el paso a paso: diseño para cada personaje, permisos y las expectativas.

Y es que, Friends es una serie que trasciende el tiempo. Ha acompañado a distintas generaciones y sigue siendo un punto de conexión emocional para quienes crecieron con ella y para quienes hoy la descubren.

Friends se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. (Foto: Facebook / FRIENDS (V Show)

- ¿Por qué eligieron Friends?

Friends fue elegida porque es una serie que trasciende generaciones, incluso décadas después de su estreno, sigue siendo una serie muy querida por el público. No solo conecta emocionalmente con quienes crecieron en los años noventa, sino que continúa captando nuevas audiencias gracias a las plataformas de streaming, lo que la convierte en un fenómeno cultural intergeneracional.

- ¿Buscan conectar con todas las generaciones?

Desde la mirada de la marca, Friends representa valores como la amistad, el compartir y los momentos cotidianos, conceptos que encajan naturalmente con la experiencia que McDonald’s busca ofrecer a sus consumidores. La serie funciona como un punto de encuentro emocional que permite reforzar la cercanía con el público a través de la nostalgia y el entretenimiento.

Más que una compra del público, la propuesta se vive como un momento para disfrutar, coleccionar y conectar, apelando a la nostalgia.

- ¿Cuáles son los pasos una vez que la serie se elige?

Tras ello, se inicia un proceso ordenado para obtener las licencias y permisos necesarios. Todo se desarrolla siguiendo altos estándares de calidad y seguridad a nivel internacional, y con contenido exclusivo aprobado por los dueños de las marcas.

Esto nos permite acompañar nuestros productos favoritos con propuestas especiales, como juguetes, embalajes exclusivos, activaciones y ediciones especiales.

- ¿Cómo se define el diseño de las figuras?

El diseño de las figuras se define como un trabajo conjunto. Es una propuesta que se desarrolla entre nuestros equipos y los socios licenciantes, combinando lineamientos de la marca, creatividad y estándares de calidad y seguridad. De esta manera, se asegura que cada figura sea fiel a la licencia, tenga contenido exclusivo y ofrezca una experiencia atractiva y cuidada para los consumidores.

- Para esta edición, ¿hay algún personaje que tiene más unidades que los otros?

Para esta edición se desarrolló una colección de seis figuras, inspiradas en los personajes principales de la serie. Cada personaje cuenta con la misma cantidad de unidades, de modo que, en conjunto, se completa la colección Friends.

- ¿Cómo va la aceptación del público?

La respuesta del público ha sido muy positiva y ha superado cualquier expectativa. Esto se debe en gran parte, por la conexión emocional que Friends sigue generando. Las figuras coleccionables, los empaques temáticos y los productos especiales han despertado un gran entusiasmo tanto entre los fanáticos de la serie como entre quienes visitan la tienda de manera habitual.

Hemos visto el entusiasmo del público por completar la colección, compartir la experiencia y revivir recuerdos ligados a la serie a través de publicaciones en redes sociales donde nos etiquetan.

- ¿Está rindiendo mejor que otras campañas?

Más que medirlas en términos comparativos, cada colección responde a un objetivo específico dentro de la estrategia de la marca. Algunas están diseñadas para conectar con niños, otras con jóvenes, familias o públicos adultos. En el caso de Friends, su relevancia está en la conexión emocional que genera desde la nostalgia, apelando a recuerdos compartidos y a una serie que forma parte de la cultura popular de toda una generación.

- Han observado, ¿qué tipo de campañas son las que tienen más acogida?

La experiencia demuestra que las campañas con mejor recepción son aquellas que logran conectar de manera genuina con distintos públicos, alineándose con sus intereses y emociones. Esto puede darse desde el juego y la diversión para los más pequeños, desde tendencias y cultura pop para los jóvenes, o desde el recuerdo de momentos y experiencias compartidas en propuestas de carácter más nostálgico.

En ese marco, las licencias se extienden a distintos productos de nuestro menú —como banquete de pollo, helados, combos y otras propuestas especiales—, lo que permite que cada colección tenga su propio espacio y sentido, manteniendo a la marca vigente, cercana y coherente para audiencias diversas.