La tercera temporada de “One Piece” se confirmó en agosto de 2025, antes del estreno de la segunda entrega y en abril de 2026, la plataforma de streaming de la N roja anunció la fecha de estreno y otros detalles relevantes de las nuevas aventuras de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero), Sanji (Taz Skylar), la princesa Nefertari Vivi de Arabasta (Charithra Chandran) y Tony Tony Chopper.

Se trata de una excelente noticia para los fanáticos de la historia creada por Eiichiro Oda y llega unos días después del esperado regreso del anime con su episodio 1156, que adapta el arco de Elbaph, marca el inicio de la longeva serie que empezó en 1999 y puedes ver en Crunchyroll y Netflix.

ESTO ES LO QUE SE SABE DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”

Netflix renovó el live action de “One Piece” para una tercera temporada en agosto de 2025, y en noviembre del mismo año empezó la producción en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Por supuesto, se confirmó que Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson y Taz Skylar retoman sus roles principales en los nuevos episodios.

Asimismo, se reveló el regreso de Charithra Chandran, Mikaela Hoover, Joe Manganiello, Lera Abova y Sendhil Ramamurthy, cuyos personajes tendrán mayor protagonismo.

Mientras que Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) se unirá al elenco como Portgas D. Ace y Cole Escola, como el asesino teatral Bon Clay, Daisy Head (“Shadow and Bone”, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”) como la agente de Baroque Works, Miss Doublefinger, y Awdo Awdo (“Subversion”) como Mr. 1.

La producción de la tercera temporada de "One Piece" empezó en noviembre de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

La tercera temporada de “One Piece”, que lleva el título de “The Battle of Alabasta” (“La Batalla de Alabasta”), se estrenará en 2027 en Netflix.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

En la nueva temporada del live action de Netflix, Luffy y los Sombrero de Paja navegan hacia Alabasta, “un reino desértico lleno de rica cultura y arquitectura impresionante, que se encuentra al borde de una guerra civil”, tal como lo describe Tudum. Por lo tanto, los próximos capítulos adaptarán el arco de Alabasta, que es uno de los favoritos de los fans.

“Para muchos fans de ‘One Piece’, Alabasta es el arco que los unió como nakama para siempre, combinando el increíble talento de [el creador del manga Eiichiro Oda] Oda-san para la construcción de mundos y personajes memorables en una historia temáticamente rica, emocionalmente impactante y visualmente espectacular”, indicaron a Tudum Joe Tracz e Ian Stokes, coshowrunners, guionistas y productores ejecutivos de la tercera temporada.

“Llegar a esta historia ha sido un sueño para nuestro equipo desde que comenzó la serie de acción real. Estamos emocionados de estar en producción en la tercera temporada. ¡Nos vemos en Alabasta, será épico!”, agregó.

Una rebelión amenaza con destruir la nación de Alabasta en la tercera temporada de “One Piece”. Los Siete Guerreros del Mar, el despiadado Sir Cocodrilo, y su sindicato clandestino Baroque Works, son los artífices de todo, ya que buscan conquistar el lugar.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Morgan Davies como Koby

Vincent Regan como Monkey D. Garp

Jeff Ward como Buggy

Charithra Chandran como Nefertari Vivi / Miss Wednesday

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Lera Abova como Nico Robin / Miss All Sunday

Joe Manganiello como Sir Crocodile / Mr. 0

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Xolo Maridueña como Portgas D. Ace

Cole Escola como Bon Clay

Daisy Head como Miss Doublefinger

Awdo Awdo como Mr. 1.