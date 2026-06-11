La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará con un duelo de alto impacto: México vs. Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo A . Para todo el público loca, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal oficial de Televisa Univisión a través de TUDN y Canal 5, además de TV Azteca por Canal 7, y en streaming mediante ViX. ¿Cómo y dónde ver el juego en Estados Unidos, España, países de Latinoamérica y más? Te comparto la guía TV oficial para seguir la transmisión desde cualquier plataforma digital.

Conoce la hora de inicio y qué canales de TV transmiten el partido México vs. Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite México-Sudáfrica EN VIVO por TV y Streaming Online?

El juego inaugural entre México-Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (CDMX), válido por la primera jornada de la Copa Mundial 2026 . A continuación tienes una tabla de canales de TV y plataformas online para ver el partido en vivo y en directo, seguida de un resumen por país/región.

País / Región TV abierta / cable principal Streaming / apps oficiales México Canal 5 (Televisa), Azteca 7 (TV Azteca), TUDN ViX (Pase Mundial 2026), apps Televisa/TUDN Sudáfrica SABC, SuperSport Apps y web de SuperSport Resto de África SuperSport (según paquete país) SuperSport online Argentina TV Pública, DSports DGO (DirecTV Go) Colombia Caracol TV, RCN Apps/web de Caracol y RCN Chile Chilevisión, Mega Apps/web de Chilevisión y Mega Perú DIRECTV Sports / DSports (derechos regionales) DGO (DirecTV), plataforma del operador local Resto de LATAM* DSports (cable/satélite), canales abiertos locales DGO (DirecTV) y apps de cada canal España La 1 (RTVE), Telecinco (Mediaset) RTVE Play, mitele, DAZN Europa (general) Operadores locales con derechos FIFA Apps de los operadores, DAZN (mercados seleccion.) Estados Unidos Cadenas con derechos en inglés/español (ej. FOX, Telemundo) Peacock, apps de cadenas y operadores de cable Canadá Operadores nacionales con derechos FIFA Apps/web de dichos operadores Global (online) FIFA+ (mercados seleccionados), YouTube oficial FIFA (clips y algunos partidos) Plataformas OTT con acuerdos regionales

Cómo ver México - Sudáfrica EN VIVO ONLINE desde México

En México, el partido inaugural México vs. Sudáfrica podrá verse en televisión abierta por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca , que tienen acordados los encuentros del Tri y el juego de inauguración. Para quienes cuentan con TV de paga, TUDN ofrecerá cobertura con su propio equipo de narración y análisis, tanto en cable como en satélite y plataformas de los operadores.

En streaming, la opción central es ViX con el Pase Mundial 2026, que da acceso a los 104 partidos del torneo, multicámaras y contenido extra previo y posterior a cada encuentro. Este pase requiere un pago único adicional y una suscripción activa a ViX Premium durante el periodo del Mundial.

Cómo ver México-Sudáfrica EN VIVO ONLINE desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Perú y resto de la región)

En Argentina, los partidos del Mundial, incluido el México vs. Sudáfrica, se reparten entre la TV Pública en abierta y DSports para TV paga. El streaming corre principalmente por DGO (DirecTV Go) , que ofrecerá los partidos para sus abonados en el país.

En Colombia, Caracol TV y RCN comparten los derechos de transmisión de la Copa del Mundo, por lo que el partido inaugural se verá en sus señales abiertas, además de sus plataformas digitales y aplicaciones oficiales. En Chile, la emisión en TV abierta se concentra en Chilevisión y Mega, que comparten los principales encuentros del torneo.

Para Perú y otros países de Sudamérica donde opera DIRECTV, el paquete de Mundial 2026 se emite a través de DSports (la señal deportiva de DIRECTV) y su OTT DGO, que ofrecerá todos los encuentros por streaming . En Centroamérica y el Caribe, diferentes canales abiertos y de cable han adquirido sublicencias, por lo que conviene revisar la programación local, aunque DSports/DGO se mantiene como columna vertebral en muchos territorios.

Cómo ver México-Sudáfrica EN VIVO ONLINE desde España y Europa

En España, la Copa del Mundo 2026 se distribuye entre RTVE y Mediaset, por lo que el partido inaugural tendrá transmisión en La 1 y/o Telecinco según el acuerdo de reparto de partidos. Los usuarios podrán seguir el juego en streaming gratuito a través de RTVE Play y, en el caso de Mediaset, mediante mitele, además de plataformas como DAZN, que ha adquirido derechos digitales para el torneo en el mercado español.

Cómo ver México-Sudáfrica EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos, los derechos del Mundial 2026 están repartidos entre cadenas en inglés y en español (como FOX y Telemundo en ciclos recientes), por lo que el México vs. Sudáfrica se verá por estas señales y sus aplicaciones . En streaming, los usuarios podrán apoyarse en plataformas como Peacock (para la señal de Telemundo) y en las apps de los propios operadores de cable y satélite.

¿A qué hora empieza México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial 2026?

El partido México vs. Sudáfrica inicia a las 14:00 horas (Tiempo Centro de México) este jueves 11 de junio por la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 . A continuación, lalista de horarios por país.

México (centro) – Ciudad de México: 14:00

México (Pacífico – Baja California Sur) – La Paz: 13:00

México (Noroeste – Tijuana): 12:00

Estados Unidos (ET) – Nueva York: 15:00

Estados Unidos (CT) – Chicago: 14:00

Estados Unidos (MT) – Denver: 13:00

Estados Unidos (PT) – Los Ángeles: 12:00

Canadá (Toronto, Montreal) – Toronto: 15:00

Canadá (Vancouver) – Vancouver: 12:00

Perú – Lima: 14:00

Colombia – Bogotá: 14:00

Ecuador – Quito: 14:00

Bolivia – La Paz: 15:00

Chile (continental) – Santiago: 16:00

Argentina – Buenos Aires: 16:00

Uruguay – Montevideo: 16:00

Paraguay – Asunción: 16:00

Brasil (Brasilia, São Paulo) – São Paulo: 16:00

Venezuela – Caracas: 15:00

España (peninsular) – Madrid: 21:00

España (Canarias) – Las Palmas: 20:00

Portugal – Lisboa: 20:00

Reino Unido – Londres: 20:00

Irlanda – Dublín: 20:00

Francia – París: 21:00

Italia – Roma: 21:00

Alemania – Berlín: 21:00

Países Bajos – Ámsterdam: 21:00

Suiza – Zúrich: 21:00

Suecia – Estocolmo: 21:00

Noruega – Oslo: 21:00

Dinamarca – Copenhague: 21:00

Finlandia – Helsinki: 22:00

Turquía – Estambul: 22:00

Sudáfrica – Johannesburgo: 21:00

Nigeria – Lagos: 20:00

Marruecos – Rabat: 20:00

Egipto – El Cairo: 21:00

Catar – Doha: 22:00

Arabia Saudita – Riad: 22:00

Emiratos Árabes Unidos – Dubái: 23:00

India – Nueva Delhi: 00:30 (+1, madrugada del 12 de junio)

China – Pekín: 03:00 (+1)

Japón – Tokio: 04:00 (+1)

Corea del Sur – Seúl: 04:00 (+1)

Australia (Sydney, Melbourne) – Sídney: 05:00 (+1)

Nueva Zelanda – Auckland: 07:00 (+1)