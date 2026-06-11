Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, la edición de 2026 la ceremonia inaugural se llevará a lo largo de los tres países anfitriones. La Ciudad de México se vestirá de verde, blanco y rojo para darle la bienvenida al máximo torneo de selecciones con una espectacular antesala previo al debut del Tricolor contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Al día siguiente, Estados Unidos y Canadá harán lo propio en Los Ángeles y Toronto, respectivamente, cuando sus selecciones tengan su estreno mundialista. A continuación, entérate de los horarios, artistas confirmados, los canales TV y las plataformas de streaming que transmitirán la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 EN VIVO y EN DIRECTO.

Hora de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 por país

El espectáculo de Ciudad de México se emite en horario estelar de la tarde en América y en horario estelar de la noche en Europa y África, mientras que el espectáculo de Los Ángeles se emite a altas horas de la noche en Europa y a primera hora de la mañana en Asia. Toronto y Los Ángeles adoptan el horario de verano en junio. Ciudad de México no lo hace y mantiene la hora central (UTC-6) durante todo el año.

Horarios referenciales en las ciudades anfitrionas:

Ciudad de México: Jueves, 11 de junio a las 11:30 am CST (UTC-6)

Jueves, 11 de junio a las 11:30 am CST (UTC-6) Toronto: Viernes, 12 de junio a la 1:30 pm EDT (UTC-4)

Viernes, 12 de junio a la 1:30 pm EDT (UTC-4) Los Ángeles: Viernes, 12 de junio a las 4:30 pm PDT (UTC-7)

PAÍS HUSO HORARIO CDMX (11 DE JUNIO) TORONTO (12 DE JUNIO) LOS ANGELES (12 DE JUNIO) Estados Unidos (Costa Este) EDT (UTC-4) 1:30 pm 1:30 pm 7:30 pm (12/06) Estados Unidos (Centro) CDT (UTC-5) 12:30 pm 12:30 pm 6:30 pm (12/06) Estados Unidos (Montaña) MDT (UTC-6) 11:30 am 11:30 am 5:30 pm (12/06) Estados Unidos (Costa Oeste) PDT (UTC-7) 10:30 am 10:30 am 4:30 pm (12/06) Canadá (Toronto/Montreal) EDT (UTC-4) 1:30 pm 1:30 pm 7:30 pm (12/06) Canadá (Vancouver) PDT (UTC-7) 10:30 am 10:30 am 4:30 pm (12/06) México (Ciudad de México) CST (UTC-6) 11:30 am 11:30 am 5:30 pm (12/06) Brazil (São Paulo) BRT (UTC-3) 2:30 pm 2:30 pm 8:30 pm (12/06) Argentina ART (UTC-3) 2:30 pm 2:30 pm 8:30 pm (12/06) Colombia COT (UTC-5) 12:30 pm 12:30 pm 6:30 pm (12/06) Chile CLT (UTC-4) 1:30 pm 1:30 pm 7:30 pm (12/06) Perú PET (UTC-5) 12:30 pm 12:30 pm 6:30 pm (12/06) Reino Unido BST (UTC+1) 6:30 pm 6:30 pm 12:30 am (13/06) Irlanda IST (UTC+1) 6:30 pm 6:30 pm 12:30 am (13/06) Portugal WEST (UTC+1) 6:30 pm 6:30 pm 12:30 am (13/06) Alemania / Francia / España / Italia / Países Bajos CEST (UTC+2) 7:30 pm 7:30 pm 1:30 am (13/06) Suecia / Noruega / Dinamarca CEST (UTC+2) 7:30 pm 7:30 pm 1:30 am (13/06) Polonia CEST (UTC+2) 7:30 pm 7:30 pm 1:30 am (13/06) Grecia / Rumania / Ucrania EEST (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Turquía TRT (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Rusia (Moscú) MSK (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Egipto EEST (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Marruecos WEST (UTC+1) 6:30 pm 6:30 pm 12:30 am (13/06) Nigeria WAT (UTC+1) 6:30 pm 6:30 pm 12:30 am (13/06) Ghana GMT (UTC+0) 5:30 pm 5:30 pm 11:30 pm (12/06) Kenia EAT (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Sudáfrica SAST (UTC+2) 7:30 pm 7:30 pm 1:30 am (13/06) Arabia Saudita AST (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Emiratos Árabes Unidos / Omán GST (UTC+4) 9:30 pm 9:30 pm 3:30 am (13/06) Catar AST (UTC+3) 8:30 pm 8:30 pm 2:30 am (13/06) Irán IRST (UTC+3:30) 9:00 pm 9:00 pm 3:00 am (13/06) Pakistán PKT (UTC+5) 10:30 pm 10:30 pm 4:30 am (13/06) India IST (UTC+5:30) 11:00 pm 11:00 pm 5:00 am (13/06) Sri Lanka IST (UTC+5:30) 11:00 pm 11:00 pm 5:00 am (13/06) Nepal NPT (UTC+5:45) 11:15 pm 11:15 pm 5:15 am (13/06) Bangladesh BST (UTC+6) 11:30 pm 11:30 pm 5:30 am (13/06) Tailandia / Vietnam ICT (UTC+7) 12:30 am (12/06) 12:30 am (13/06) 6:30 am (13/06) Indonesia (Yakarta) WIB (UTC+7) 12:30 am (12/06) 12:30 am (13/06) 6:30 am (13/06) Singapur / Malasia SGT/MYT (UTC+8) 1:30 am (12/06) 1:30 am (13/06) 7:30 am (13/06) Hong Kong / Filipinas HKT/PHT (UTC+8) 1:30 am (12/06) 1:30 am (13/06) 7:30 am (13/06) China CST (UTC+8) 1:30 am (12/06) 1:30 am (13/06) 7:30 am (13/06) Taiwán CST (UTC+8) 1:30 am (12/06) 1:30 am (13/06) 7:30 am (13/06) Japón JST (UTC+9) 2:30 am (12/06) 2:30 am (13/06) 8:30 am (13/06) Corea del Sur KST (UTC+9) 2:30 am (12/06) 2:30 am (13/06) 8:30 am (13/06) Australia (Sydney/Melbourne) AEST (UTC+10) 3:30 am (12/06) 3:30 am (13/06) 9:30 am (13/06) Australia (Perth) AWST (UTC+8) 1:30 am (12/06) 1:30 am (13/06) 7:30 am (13/06) Nueva Zelanda NZST (UTC+12) 5:30 am (12/06) 5:30 am (13/06) 11:30 am (13/06)

¿Dónde ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y el resto del mundo?

El canal encargado de la transmisión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 en todo Latinoamérica será Claro Sports, que habilitará su señal de ClaroTV y también su cuenta oficial de YouTube para transmitir todo el evento:

PAÍS CANALES TV STREAMING Estados Unidos FOX (Inglés) y Telemundo (Español) Peacock, FOX Sports, YouTube TV y Fubo Canadá CTV, TSN y RDS TSN+ y CTV app México Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7) ViX y TV Azteca digital Reino Unido BBC e ITV (gratuito) BBC iPlayer e ITVX Australia SBS (gratuito) SBS On Demand Nueva Zelanda Sky Sport NZ Sky Sport Now Alemania ARD, ZDF (60 partidos gratuitos) y MagentaTV (completo) ARD/ZDF Mediathek y MagentaTV app Francia M6 (gratuito) 6play Italia RAI RaiPlay República Dominicana CDN Deportes Peacock, Vix y Disney+ Costa Rica Teletica y TiGo Sports TD+, TDMAX y Tubi Nicaragua Canal 10 y TiGo Sports TiGo Sports app El Salvador TiGo Sports TiGo Sports app Panamá TiGo Sports TiGo Sports app Ecuador Teleamazonas y DirecTV Sports DGO, Paramount + y Disney+ Colombia Caracol Televisión y DirecTV Sports DGO Perú América TV (Canal 4) y DirecTV Sports América TVGo y DGO Chile Chilevisión y DirecTV Sports DGO y Disney+ Argentina Telefe, TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports Disney+ Brasil Globo Globoplay Uruguay Canal 5 y DirecTV Sports DGO y Antel TV Paraguay Trece, GEN, Unicanal, TiGo Sports y DirecTV Sports DGO Venezuela Televen y DirecTV Sports DGO y Disney+

¿Quién canta en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá?

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tendrá tres inauguraciones simultáneas a lo largo de los países anfitriones el 11 y 12 de junio 2026. Las ceremonias de apertura contarán con un impresionante cartel internacional, incluyendo a artistas musicales de la talla de Katy Perry, LISA, Future, Anitta y Shakira (quien interpretará el himno oficial del torneo). Asimismo, los eventos se adaptarán a la cultura musical de cada país anfitrión y contarán con la siguiente lista de intérpretes:

Estadio Azteca de Ciudad de México, México (11 de junio de 2026)

J Balvin

Maná

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla (hará una participación especial como parte de un acto conjunto)

SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos (12 de junio de 2026)

Katy Perry

LISA

Future

Anitta

Rema

Tyla

BMO Field de Toronto, Canada (12 de junio)

Alanis Morissette

Michael Bublé

Alessia Cara

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince