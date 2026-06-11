Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, la edición de 2026 la ceremonia inaugural se llevará a lo largo de los tres países anfitriones. La Ciudad de México se vestirá de verde, blanco y rojo para darle la bienvenida al máximo torneo de selecciones con una espectacular antesala previo al debut del Tricolor contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Al día siguiente, Estados Unidos y Canadá harán lo propio en Los Ángeles y Toronto, respectivamente, cuando sus selecciones tengan su estreno mundialista. A continuación, entérate de los horarios, artistas confirmados, los canales TV y las plataformas de streaming que transmitirán la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 EN VIVO y EN DIRECTO.
Hora de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 por país
El espectáculo de Ciudad de México se emite en horario estelar de la tarde en América y en horario estelar de la noche en Europa y África, mientras que el espectáculo de Los Ángeles se emite a altas horas de la noche en Europa y a primera hora de la mañana en Asia. Toronto y Los Ángeles adoptan el horario de verano en junio. Ciudad de México no lo hace y mantiene la hora central (UTC-6) durante todo el año.
Horarios referenciales en las ciudades anfitrionas:
- Ciudad de México: Jueves, 11 de junio a las 11:30 am CST (UTC-6)
- Toronto: Viernes, 12 de junio a la 1:30 pm EDT (UTC-4)
- Los Ángeles: Viernes, 12 de junio a las 4:30 pm PDT (UTC-7)
|PAÍS
|HUSO HORARIO
|CDMX (11 DE JUNIO)
|TORONTO (12 DE JUNIO)
|LOS ANGELES (12 DE JUNIO)
|Estados Unidos (Costa Este)
|EDT (UTC-4)
|1:30 pm
|1:30 pm
|7:30 pm (12/06)
|Estados Unidos (Centro)
|CDT (UTC-5)
|12:30 pm
|12:30 pm
|6:30 pm (12/06)
|Estados Unidos (Montaña)
|MDT (UTC-6)
|11:30 am
|11:30 am
|5:30 pm (12/06)
|Estados Unidos (Costa Oeste)
|PDT (UTC-7)
|10:30 am
|10:30 am
|4:30 pm (12/06)
|Canadá (Toronto/Montreal)
|EDT (UTC-4)
|1:30 pm
|1:30 pm
|7:30 pm (12/06)
|Canadá (Vancouver)
|PDT (UTC-7)
|10:30 am
|10:30 am
|4:30 pm (12/06)
|México (Ciudad de México)
|CST (UTC-6)
|11:30 am
|11:30 am
|5:30 pm (12/06)
|Brazil (São Paulo)
|BRT (UTC-3)
|2:30 pm
|2:30 pm
|8:30 pm (12/06)
|Argentina
|ART (UTC-3)
|2:30 pm
|2:30 pm
|8:30 pm (12/06)
|Colombia
|COT (UTC-5)
|12:30 pm
|12:30 pm
|6:30 pm (12/06)
|Chile
|CLT (UTC-4)
|1:30 pm
|1:30 pm
|7:30 pm (12/06)
|Perú
|PET (UTC-5)
|12:30 pm
|12:30 pm
|6:30 pm (12/06)
|Reino Unido
|BST (UTC+1)
|6:30 pm
|6:30 pm
|12:30 am (13/06)
|Irlanda
|IST (UTC+1)
|6:30 pm
|6:30 pm
|12:30 am (13/06)
|Portugal
|WEST (UTC+1)
|6:30 pm
|6:30 pm
|12:30 am (13/06)
|Alemania / Francia / España / Italia / Países Bajos
|CEST (UTC+2)
|7:30 pm
|7:30 pm
|1:30 am (13/06)
|Suecia / Noruega / Dinamarca
|CEST (UTC+2)
|7:30 pm
|7:30 pm
|1:30 am (13/06)
|Polonia
|CEST (UTC+2)
|7:30 pm
|7:30 pm
|1:30 am (13/06)
|Grecia / Rumania / Ucrania
|EEST (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Turquía
|TRT (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Rusia (Moscú)
|MSK (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Egipto
|EEST (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Marruecos
|WEST (UTC+1)
|6:30 pm
|6:30 pm
|12:30 am (13/06)
|Nigeria
|WAT (UTC+1)
|6:30 pm
|6:30 pm
|12:30 am (13/06)
|Ghana
|GMT (UTC+0)
|5:30 pm
|5:30 pm
|11:30 pm (12/06)
|Kenia
|EAT (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Sudáfrica
|SAST (UTC+2)
|7:30 pm
|7:30 pm
|1:30 am (13/06)
|Arabia Saudita
|AST (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Emiratos Árabes Unidos / Omán
|GST (UTC+4)
|9:30 pm
|9:30 pm
|3:30 am (13/06)
|Catar
|AST (UTC+3)
|8:30 pm
|8:30 pm
|2:30 am (13/06)
|Irán
|IRST (UTC+3:30)
|9:00 pm
|9:00 pm
|3:00 am (13/06)
|Pakistán
|PKT (UTC+5)
|10:30 pm
|10:30 pm
|4:30 am (13/06)
|India
|IST (UTC+5:30)
|11:00 pm
|11:00 pm
|5:00 am (13/06)
|Sri Lanka
|IST (UTC+5:30)
|11:00 pm
|11:00 pm
|5:00 am (13/06)
|Nepal
|NPT (UTC+5:45)
|11:15 pm
|11:15 pm
|5:15 am (13/06)
|Bangladesh
|BST (UTC+6)
|11:30 pm
|11:30 pm
|5:30 am (13/06)
|Tailandia / Vietnam
|ICT (UTC+7)
|12:30 am (12/06)
|12:30 am (13/06)
|6:30 am (13/06)
|Indonesia (Yakarta)
|WIB (UTC+7)
|12:30 am (12/06)
|12:30 am (13/06)
|6:30 am (13/06)
|Singapur / Malasia
|SGT/MYT (UTC+8)
|1:30 am (12/06)
|1:30 am (13/06)
|7:30 am (13/06)
|Hong Kong / Filipinas
|HKT/PHT (UTC+8)
|1:30 am (12/06)
|1:30 am (13/06)
|7:30 am (13/06)
|China
|CST (UTC+8)
|1:30 am (12/06)
|1:30 am (13/06)
|7:30 am (13/06)
|Taiwán
|CST (UTC+8)
|1:30 am (12/06)
|1:30 am (13/06)
|7:30 am (13/06)
|Japón
|JST (UTC+9)
|2:30 am (12/06)
|2:30 am (13/06)
|8:30 am (13/06)
|Corea del Sur
|KST (UTC+9)
|2:30 am (12/06)
|2:30 am (13/06)
|8:30 am (13/06)
|Australia (Sydney/Melbourne)
|AEST (UTC+10)
|3:30 am (12/06)
|3:30 am (13/06)
|9:30 am (13/06)
|Australia (Perth)
|AWST (UTC+8)
|1:30 am (12/06)
|1:30 am (13/06)
|7:30 am (13/06)
|Nueva Zelanda
|NZST (UTC+12)
|5:30 am (12/06)
|5:30 am (13/06)
|11:30 am (13/06)
¿Dónde ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y el resto del mundo?
El canal encargado de la transmisión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 en todo Latinoamérica será Claro Sports, que habilitará su señal de ClaroTV y también su cuenta oficial de YouTube para transmitir todo el evento:
|PAÍS
|CANALES TV
|STREAMING
|Estados Unidos
|FOX (Inglés) y Telemundo (Español)
|Peacock, FOX Sports, YouTube TV y Fubo
|Canadá
|CTV, TSN y RDS
|TSN+ y CTV app
|México
|Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7)
|ViX y TV Azteca digital
|Reino Unido
|BBC e ITV (gratuito)
|BBC iPlayer e ITVX
|Australia
|SBS (gratuito)
|SBS On Demand
|Nueva Zelanda
|Sky Sport NZ
|Sky Sport Now
|Alemania
|ARD, ZDF (60 partidos gratuitos) y MagentaTV (completo)
|ARD/ZDF Mediathek y MagentaTV app
|Francia
|M6 (gratuito)
|6play
|Italia
|RAI
|RaiPlay
|República Dominicana
|CDN Deportes
|Peacock, Vix y Disney+
|Costa Rica
|Teletica y TiGo Sports
|TD+, TDMAX y Tubi
|Nicaragua
|Canal 10 y TiGo Sports
|TiGo Sports app
|El Salvador
|TiGo Sports
|TiGo Sports app
|Panamá
|TiGo Sports
|TiGo Sports app
|Ecuador
|Teleamazonas y DirecTV Sports
|DGO, Paramount + y Disney+
|Colombia
|Caracol Televisión y DirecTV Sports
|DGO
|Perú
|América TV (Canal 4) y DirecTV Sports
|América TVGo y DGO
|Chile
|Chilevisión y DirecTV Sports
|DGO y Disney+
|Argentina
|Telefe, TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports
|Disney+
|Brasil
|Globo
|Globoplay
|Uruguay
|Canal 5 y DirecTV Sports
|DGO y Antel TV
|Paraguay
|Trece, GEN, Unicanal, TiGo Sports y DirecTV Sports
|DGO
|Venezuela
|Televen y DirecTV Sports
|DGO y Disney+
¿Quién canta en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá?
La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tendrá tres inauguraciones simultáneas a lo largo de los países anfitriones el 11 y 12 de junio 2026. Las ceremonias de apertura contarán con un impresionante cartel internacional, incluyendo a artistas musicales de la talla de Katy Perry, LISA, Future, Anitta y Shakira (quien interpretará el himno oficial del torneo). Asimismo, los eventos se adaptarán a la cultura musical de cada país anfitrión y contarán con la siguiente lista de intérpretes:
Estadio Azteca de Ciudad de México, México (11 de junio de 2026)
- J Balvin
- Maná
- Alejandro Fernández
- Los Ángeles Azules
- Belinda
- Lila Downs
- Danny Ocean
- Tyla (hará una participación especial como parte de un acto conjunto)
SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos (12 de junio de 2026)
- Katy Perry
- LISA
- Future
- Anitta
- Rema
- Tyla
BMO Field de Toronto, Canada (12 de junio)
- Alanis Morissette
- Michael Bublé
- Alessia Cara
- Jessie Reyez
- Nora Fatehi
- Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince