La expectación por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanza su punto máximo este jueves 11 de junio, cuando la aclamada artista colombiana Shakira suba al escenario del mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México para liderar la primera de las tres ceremonias inaugurales del torneo. Los aficionados hispanos en Estados Unidos y el resto del continente podrán seguir cada detalle del evento y el esperado show musical completamente en vivo y gratis a través de las plataformas digitales y señales abiertas de TyC Sports, TV Pública y Telefe desde el territorio argentino.

Durante esta histórica apertura, que servirá como antesala al vibrante partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, la estrella barranquillera interpretará su nuevo himno mundialista “Dai Dai”. El espectáculo, programado para iniciar a las 14:30 horas (tiempo de Argentina), promete ser una celebración multicultural sin precedentes, ya que Shakira compartirá el escenario con figuras de talla internacional como Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Tyla y Burna Boy. Este majestuoso evento en territorio mexicano marcará el pitazo inicial de una innovadora triple inauguración diseñada por la FIFA, que posteriormente continuará con espectáculos complementarios en las sedes de Los Ángeles y Toronto, redefiniendo la forma en que el mundo experimenta el fútbol.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el show musical de Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 del jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM

Canales que transmiten en Argentina la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira

La inauguración de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el show de Shakira se podrá seguir gratis por TV abierta en Argentina principalmente a través de TV Pública y Telefe, mientras que TyC Sports la emitirá por TV paga y sus plataformas asociadas.

TV Pública Telefe TyC Sports Transmitirá partidos del Mundial 2026 y forma parte de las señales gratuitas que pasarán la Copa, con diez encuentros confirmados y acceso también vía la web oficial. Canal de aire que emitirá la ceremonia inaugural y partidos destacados en vivo y de forma gratuita, además de ofrecer la previa artística y el color de las tribunas vía Mi Telefe sin suscripción paga. Canal deportivo que tendrá 52 partidos en vivo (30 exclusivos en TV paga) e indicó que transmitirá las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026 (México, Canadá y Estados Unidos); se ve por cable (Flow, DirecTV, Telecentro) y online vía TyC Sports Play con registro y validación de cableoperador.

¿Cómo ver gratis por TV abierta la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira?

Telefe y TV Pública están confirmados como señales abiertas en Argentina que transmitirán gratis parte de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, incluyendo la ceremonia inaugural del jueves 11 de junio con el show de Shakira en la antesala del partido México vs. Sudáfrica.

La web oficial de Mi Telefe ofrecerá streaming gratis de la previa y cobertura artística de la apertura del torneo en el Estadio Azteca, sin necesidad de un abono adicional, mientras que la TV Pública permitirá seguir partidos también desde su sitio.

Plataformas relacionadas Señales de pago relacionadas TyC Sports se distribuye en Argentina por Flow, DirecTV y Telecentro, y online por TyC Sports Play, que requiere registro gratuito y vinculación a un servicio de cable. Los 104 partidos del Mundial 2026 estarán completos en plataformas y señales pagas como Paramount+ y Disney+ (vía ESPN y DSports), y en apps de cableoperadores como Flow, DGO y Telecentro Play.

El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

TL; DR de cómo seguir la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 con Shakira en el Estadio Azteca se verá en México por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, además de plataformas como ViX y las señales de TUDN para TV de paga.

En Argentina, la ceremonia de apertura (donde se espera el show de Shakira) estará integrada en la transmisión general que cubren Telefe, TV Pública y TyC Sports.