La cuarta y última fase de venta de entradas para el Mundial de fútbol de 2026 comenzó este miércoles, a dos meses y medio de que el balón eche a rodar, informó la FIFA.

Esta fase de venta “de última hora” se abrió a las 15H00 GMT en la página oficial FIFA.com/tickets, sin que el organismo rector del fútbol precisara el número de boletos que están al alcance del público.

Las entradas se venden “según el principio de primero en llegar, primero en ser atendido”. Se comercializarán hasta el final de la competición, el 19 de julio, indicó la FIFA en un comunicado.

A la hora indicada, los compradores eran dirigidos a una página “de espera” para “hacer cola” hasta poder acceder al sitio.

“Aparecerá una cuenta atrás antes de poder acceder a la fase de venta de entradas. Una vez finalizado el recuento, habrá un botón ‘Entrar’ disponible durante cinco minutos”, advierten las instrucciones.

Se pondrán entradas a la venta progresivamente, incluso, en ocasiones, para partidos que se disputen el mismo día, de acuerdo con la FIFA.

Durante la única fase de venta con procedimiento de selección aleatoria, en enero y febrero, se vendieron más de un millón de entradas de entre 500 millones de solicitudes, según la entidad.

Si se tienen en cuenta los aforos de los 16 estadios de la competición, que comienza el 11 de junio, deberían venderse alrededor de siete millones de boletos.

Críticas por los precios

La cuestión de la venta de entradas ha generado polémica, ya que se ha acusado a la FIFA de ofrecerlas a precios exorbitantes, en desprecio de las promesas hechas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

La organización de aficionados europeos (FSE) anunció la semana pasada que demandó a la FIFA ante la Comisión Europea para que renuncie a sus procedimientos de compra “opacos y desleales”.

Junto con Euroconsumers, organización que representa a los consumidores del continente, la FSE presentó “una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA” por haber “abusado de su posición de monopolio”, explicó la asociación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido el precio de estas localidades, por considerar que es determinado por una demanda “loca”.

El organismo creó en diciembre una categoría de entradas a US$ 60 reservadas a los grupos oficiales de aficionados.

Según la FSE, ese cupo estaba prácticamente agotado antes de la apertura de las ventas al gran público.

La FIFA reabrirá el jueves la plataforma oficial de reventa e intercambio de entradas.

Esta plataforma también ha sido objeto de críticas por los precios igualmente prohibitivos de las entradas puestas a la reventa.

El organismo rector del balompié explicó que no intervenía en este “mercado de aficionado a aficionado” en el que el revendedor “determina el precio mostrado de cada entrada”.