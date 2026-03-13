Ducto de TGP tiene ya un avance del 90% en su reparación y espera el llenado de gas y líquidos de gas en las próximas horas, según Osinergmin
Ducto de TGP tiene ya un avance del 90% en su reparación y espera el llenado de gas y líquidos de gas en las próximas horas, según Osinergmin
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Elías García Olano
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El presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, informó que los , operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ya están al 90% a la fecha.

En declaraciones a TVPerú dadas esta mañana, el titular encargado del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), refirió que el clima en la zona donde se produjo la deflagración, en el kilómetro 43 del gasoducto, situado en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, ha sido favorable y ha permitido el transporte en helicóptero de los equipos para hacer la reparación.

En tal sentido, adelantó que ya se han comenzado a llenar nuevamente las tuberías, tanto la que transporta gas natural, como la de líquidos de gas natural (que sirve para producir GLP).

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Precisó que el llenado del ducto que lleva gas natural debe durar alrededor de 18 horas, y el de líquidos, unas 14 horas, lo que significa que ya está en proceso de solución el problema surgido con el gasoducto.

Servicio estará restituido el domingo

Eso significa también, confirmó Ochoa, queinclusive para los consumidores industriales y las empresas generadoras eléctricas.

Este domingo ya deben tener gas natural también las generadoras térmicas, según ente regulador
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El funcionario se refirió también a la desactivación de los chips del sistema de recarga de gas natural vehicular (GNV) en los vehículos, y que se aplicó a raíz del racionamiento en el uso del gas natural que dispuso el Gobierno, y que excluyó a los taxis y otros vehículos del servicio.

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Ochoa indicó que en el transcurso de este viernes Cofide -a cargo de eses sistema- debe estar realizando la reactivación de los mencionados chips, de tal manera que

La restitución del servicio a esos usuarios, anotó, debe a su vez aminorar la presión que ha habido sobre el consumo de gasolinas, y que llevó a incrementos en sus precios, y estabilizar el mercado local, por lo que espera una normalización del mismo en las próximas horas.

Investigaciones en curso

Respecto a las causas de la fuga y deflagración de líquidos de gas que causó el incidente, Ochoa refirió que personal de Osinergmin ha estado investigando sobre el terreno lo que puede haber ocurrido, para emitir un informe al respecto.

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Esa investigación además, anotó, será respaldada por análisis de laboratorio de los ductos afectados, que serán realizados tanto a nivel local como internacional, para determinar qué puede haber sucedido.

los ductos afectados serán sometidos a pruebas de laboratorio para determinar las causas del incidente, según Osinergmin
los ductos afectados serán sometidos a pruebas de laboratorio para determinar las causas del incidente, según Osinergmin

Por el lado de TGP, indicó que la empresa tiene la obligación de presentar el día de hoy, que se vence el plazo de diez días hábiles para hacerlo, su informe de lo ocurrido, aunque indicó que podría requerir la extensión de ese plazo conforme se lo permite su contrato.

No obstante, recordó que no sólo Osinergmin ha estado realizando investigaciones, sino también la Fiscalía, entre otros organismos del Estado.

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En tal sentido, refirió que el tiempo en que demore concluir las investigaciones sobre las causas del incidente, dependerá tambien de los resultados (de laboratorio) que se realicen, y que no se puede poner una fecha “pero será lo antes posible”.

Circunstancias del incidente

Sin embargo, Ochoa refirió que el 2025 Osinergmin realizó 97 inspecciones durante los meses de abril y agosto, que incluyeron precisamente las instalaciones de las válvulas en el tramo del ducto donde se produjo el incendio “y aparentemente todo estaba bien”.

Refirió que al momento de la deflagración personal de la empresa estaba realizando labores de mantenimiento, y que al ocurrir el accidente, esos trabajadores pudieron escapar de inmediato, por lo cual no se reportaron heridos ni fallecidos, y que la investigación debe determinar si hubo alguna mala manipulacion.

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Indicó que esas labores de mantenimiento las estaba realizando la empresa, posiblemente previo a la fiscalización que debía hacer el Osinergmin en abril de este año.

“Lamentablemente no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero hay videos que permite ver toda la zona y en este caso esa va a ser una ayuda en las investigaciones", apuntó.

Reconoce que faltó previsión

Asimismo, el titular encargado de Osinergmin refirió que es cierto que, efectivamente, faltó previsión por parte del Estado para evitar que un fallo en el gasoducto hiciera colapsar todo el sistema de transporte de gas natural, y para lo cual se tenía que haber construido un ducto paralelo al existente.

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Refirió que en el tramo de selva debió haberse instalado una tubería paralela de poco más de 200 kilómetros que estaba programado, para ofrecer condiciones de redundancia en el transporte de gas, pero se dejó de hacer esa obra.

A ésto le sumó que tampoco se construyeron las obras de construcción del Gasoducto Sur Peruano, las mismas que quedaron inconclusas, con un avance del 38%.

Como se recuerda, esos trabajos quedaron suspendidos, tras el escándalo que involucró a Odebrecht, que formaba parte del consorcio a cargo de ese proyecto. “Esto demuestra que deberíamos planificar mejor nuestra seguridad energética”, anotó Ochoa.

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SOBRE EL AUTOR

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.

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