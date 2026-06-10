Proveedora minera Siom alista proyecto en planta de San Luis. (Foto: Siom)
Proveedora minera Siom alista proyecto en planta de San Luis. (Foto: Siom)
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Mayumi García
mailMayumi García

La chilena Siom, dedicada a la fabricación de productos de poliuretano y caucho para la industria minera, ve potencial en el mercado peruano. Y es que la proveedora del sector minero, se interesa en nuevos proyectos en el territorio local, aquellos que pasan por mejorar su capacidad productiva local.

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