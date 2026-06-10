La compañía brindó mayores detalles de la iniciativa a través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) entregado al Ministerio de la Producción (Produce). Así, el proyecto “Mejoras tecnológicas e incorporación de componentes complementarios en los procesos de fabricación de cerámicos y productos de caucho”, se realizará en un área de 946 metros cuadrados (m2) de los 11,000 m2 que ocupa su planta en el distrito de San Luis .

En concreto, la iniciativa alude a la implementación de un subproceso para la recuperación de merma de cerámicos, lo que incluye la instalación de un sistema de cangilones, un triturador y un tamizador, un gabinete de captación de polvo, una prensa hidráulica y un tanque de 10 metros cúbicos.

Además, también se prevé la instalación de una planta de caucho y una extrusora que remplazará al subproceso “molino”, siendo que se demandará (adicional a la extrusora) una amasadora, una mezcladora y una raspadora de caucho.

“El objetivo principal de los nuevos equipos busca dotar de mejoras tecnológicas con equipos más eficientes; además, de remplazar actividades que con anterioridad se realizaban de forma manual (por operarios)“, expresó la empresa.

En otro momento, la compañía aseguró que dichos equipos no alterarán el proceso productivo declarado, ni cambiará la capacidad productiva o capacidad instalada.

Proyecto de Siom se ejecutará en un área de 946 metros cuadrados (m2) de los 11,000 m2 que ocupa la fábrica de la compañía en Perú. (Foto: Siom)

Inversión de Siom en el proyecto

Entre las actividades específicas que se ejecutarán, como parte del proyecto figuran, el montaje de equipos, la instalación de línea de agua, la instalación de la línea de aire, la instalación de tablero eléctricos; además, del tendido y canalizado de cables eléctricos y las etapa de pruebas (marcha blanca).

Respecto al periodo de ejecución, el tiempo previsto es de tres meses, con una inversión estimada de S/ 82,600.

La compañía opera una planta en Perú desde el 2013, consolidándose como uno de los principales actores en el mercado minero local y también de su natal Chile. Su radio de acción alcanza, específicamente, a plantas concentradoras, entregando soluciones en la mejora de elementos de clasificación, abrasión e impacto. “Hoy, el crecimiento de la empresa está enfocado en el desarrollo de tecnologías y materiales para el cumplimiento de los objetivos productivos de las compañías mineras”, sostuvo la firma.

A fin de llevar adelante su plan, Siom presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.