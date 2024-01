La compañía de origen chileno Siom Perú, dedicada a la fabricación de productos principalmente para la industria minera a base de caucho y poliuretano, proyecta la instalación de nuevos equipos en las áreas de imprimado, caucho, aceros y poliuretano en su planta industrial en San Luis (Lima), inaugurada en 2013. La compañía destinaría S/ 540,000 para dicha iniciativa, que le permitiría un aumento de producción de 15%.

De acuerdo con la empresa, las instalaciones no sufrirán ningún cambio, pues la compañía utilizará las áreas y ambientes, sin haber realizado cambio alguno o modificación a la infraestructura (no se contará con etapa de construcción, solo de implementación). En relación a las labores eléctricas para la instalación de equipos, no se desarrollarán actividades ni procesos nuevos.

A la fecha, Siom cuenta con cuatro líneas de negocios que comprenden insumos generales (mallas, ductos, chutes, canaletas, guarderas, placas, entre otros), reparables y repotenciamiento (celdas flotación, chutes, molino horizontal, manifold de ciclones), piezas especiales (tapa alimentación y descarga SAG, además de deflectores SAG), además de su unidad de procesos (cilindros SAG, cilindros bolas, tapa alimentación Bolas y tapa descarga Bolas).

Operaciones de Siom (Foto: Siom)

Los nuevos equipos

En el área de caucho, la mencionada compañía instalará dos prensas automáticas, similares a las que ya tienen en la misma área, además de una prensa de laboratorio para realizar pruebas y análisis físicos en muestras de productos. Asimismo, implementará un sistema de ventilación compuesto por ventiladores axiales para regular la temperatura del área (no tiene incidencia directa sobre los procesos productivos).

Para el área de poliuretano, contempla colocar un dispositivo de elevación de cargas, con capacidad de 1.5 toneladas. “El objetivo es reducir el uso de montacargas y esfuerzo físico de los colaboradores en el área”, indicó.

En la zona de imprimado, incorporará una máquina de lavado de cerámicos que automatizará y sustituirá las labores manuales de piezas medianas antes del imprimado, además de una máquina de imprimado de cerámicos. Y en el área de aceros, integrará una sierra mecánica, asi como tres apiladores eléctricos para el transporte de materiales dentro del área que permitirán almacenar materiales en los niveles más altos y montacargas.

Para avanzar hacia la ejecución de estas obras, Siom Perú presentó al Ministerio de la Producción (Produce) el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de equipos en el proceso de Caucho, Poliuretano, Imprimado y Aceros”, a fin de recibir comentarios y sugerencias a su propuesta hasta el 22 de enero del 2024, en cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.