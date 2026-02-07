El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hizo una encuesta, como parte su informe de expectativas macroeconómicas, para conocer qué pasa entre los negocios y la inteligencia artificial (IA).

La principal conclusión: el 51% de empresas declaró que no emplea la IA, porcentaje que sube a 62% en el sector manufactura.

Aunque no hay una respuesta para el caso particular de la manufactura en el propio reporte del BCRP, se puede entender que, por ejemplo, implementar IA en una planta requiere cierto nivel de tecnología, modernización de máquinas y servidores. Para una mype manufacturera, esto compite con el flujo de caja operativo.

También se podría sumar que muchos empresarios ven la IA como un gasto experimental y no como una inversión con retorno claro a corto plazo.

Encuesta BCRP sobre IA. Enero 2026. Fuente: BCRP

Entre aquellos que declararon sí usar la IA, el 66% de los negocios usa las herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Copilot, entre otras, para consultas; y el 50%, la utiliza para optimizar procesos internos.

Las limitantes para la IA

Otro tema que no se puede descuidar es que las empresas consideran, sobre todo, dos puntos como las limitantes para la adopción de la IA en el desarrollo del negocio:

Falta de información clara sobre cómo aplicar IA Falta de personal con conocimientos en IA como factores limitantes de su adopción en el desarrollo del negocio.

Aunque no son las únicas:

IA, BCRP. Enero 2026

Gastar para la IA

Comparado con el año anterior, el 56% de los negocios no considera aumentar sus gastos en IA, el grueso de los encuestados. Sin embargo, hay un 32% que considera un aumento de hasta el 10% en los gastos.