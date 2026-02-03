A shopper outside a Walmart store in Pittsburg, California. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg
A shopper outside a Walmart store in Pittsburg, California. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Una fuerte alza en las acciones de Walmart Inc. llevó su capitalización de mercado por encima de US$ 1 billón el martes por primera vez en la historia, impulsando al mayor minorista del mundo a una categoría que suele estar ocupada por gigantes tecnológicos como Nvidia Corp. y Alphabet Inc.

TE PUEDE INTERESAR

“Momento ChatGPT” para robótica no está a la vuelta de la esquina
Retiran 964,000 minineveras Frigidaire tras informes de incendios
¿Cuáles son las nuevas políticas de devoluciones en Amazon y Walmart?
OpenAI, Pop Mart (Labubu) y Novo Nordisk, ¿qué tienen en común?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.