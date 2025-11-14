Furner, de 51 años, era considerado desde hace tiempo el sucesor natural de McMillon, de 59 años, y actualmente dirige la mayor división de la compañía en Estados Unidos.

Las acciones de Walmart cayeron alrededor de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

John Furner

McMillon fue nombrado director ejecutivo en 2014. Comenzó en Walmart como empleado por hora y es reconocido por haber transformado a la empresa en una potencia digital con negocios de comercio electrónico, publicidad y membresías.

Su retiro marca el fin de una era para el mayor minorista del mundo. McMillon, que empezó a trabajar en Walmart durante su adolescencia, ascendió hasta convertirse en director ejecutivo y lideró la transición de la compañía hacia la era de Internet.

Furner trabaja en Walmart desde 1993, cuando comenzó como empleado por hora en la cadena minorista.