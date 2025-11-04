Walmart ha decidido sorprender a sus clientes justo antes de la temporada más esperada del año. Con un anuncio que pocos veían venir, la compañía presentó una serie de cambios que marcarán un antes y un después en la manera de comprar durante esta Navidad 2025. Más allá de las tradicionales ofertas y descuentos, Walmart se prepara para transformar la experiencia de compra con una apuesta que combina tecnología, innovación y un nuevo enfoque en sus tiendas y aplicación.

Este movimiento llega acompañado de su tradicional canasta de Acción de Gracias por menos de 40 dólares y de ofertas de hasta el 60 % en el Black Friday. Pero, detrás de los precios imbatibles, Walmart está reescribiendo su propio manual navideño.

“La época más maravillosa del año debe ser alegre, y con el poder de la IA y la tecnología, estamos haciendo eso posible”, declaró Tracy Poulliot, vicepresidenta senior de Shopping Experiences en Walmart EE. UU.

Según Poulliot, los clientes que usan la app mientras compran en las tiendas gastan un 25 % más en promedio que quienes no la utilizan, una señal clara de que la experiencia digital ya está cambiando los hábitos de consumo.

Una app que guía tus compras en tienda

A partir de este fin de semana, los compradores podrán descubrir nuevas herramientas dentro de la app de Walmart, diseñadas para transformar el recorrido de compra. Una de las más esperadas es In-Store Savings, que muestra los productos en oferta en cada tienda local, desde los descuentos del Black Friday hasta artículos en liquidación. Con solo un toque, los usuarios podrán filtrar por categoría —por ejemplo, televisores en oferta— y comparar precios sin perder tiempo.

Con el asistente digital Sparky, impulsado por IA generativa, los clientes de Walmart podrán planificar celebraciones completas. | Crédito: Walmart

Además, la función de búsqueda y navegación mejoradas permite localizar productos dentro de la tienda como si se tratara de una tienda en línea. Solo basta con escribir el nombre del artículo (como Peppa Pig) para conocer su disponibilidad y ubicación exacta en el pasillo.

Y para quienes organizan sus compras con anticipación, Shop Your Wish List convierte las listas de regalos en un mapa de compras ordenado por pasillo, haciendo que recorrer la tienda sea más rápido y eficiente.

La IA se vuelve tu aliada esta Navidad

La tecnología también llega a los hogares. Con el asistente digital Sparky, impulsado por IA generativa, los clientes podrán planificar celebraciones completas. Solo hay que indicar el tipo de evento, y la app genera al instante una lista personalizada con todo lo necesario: decoración, bebidas, alimentos e incluso confeti.

Otra novedad son los resúmenes de audio generados por IA, que sintetizan reseñas y descripciones de productos en clips breves y fáciles de escuchar. Este sistema, disponible inicialmente para más de mil artículos de belleza, busca ayudar a los compradores a decidir más rápido y con confianza.

Y si de decorar se trata, Walmart introduce la realidad aumentada con tecnología impulsada por IA. Ahora, los usuarios pueden visualizar en 3D cómo lucen los muebles, adornos y espacios antes de comprarlos. La función Shop the Background permite hacer clic directamente sobre los objetos de una escena y agregarlos al carrito, mientras que Dynamic Showroom deja cambiar estilos o colores para adaptar cada ambiente a gusto del comprador.

Una nueva era para las compras

Con todas estas innovaciones, Walmart transforma la experiencia navideña en algo más personal y conectado. Lo que antes era una lista interminable de pendientes se convierte ahora en una experiencia guiada por IA que busca ahorrar tiempo, reducir el estrés y devolverle algo de magia a las compras de fin de año.

Las nuevas herramientas ya están disponibles en la app de Walmart y en Walmart.com, justo a tiempo para el inicio de la temporada más esperada. Y aunque las ofertas siguen siendo parte del ADN de la marca, este año el verdadero cambio está en cómo los clientes vivirán el proceso de comprar.