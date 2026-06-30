Fotografía de archivo que muestra una estudiante (c) usando un celular en clases en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán
Fotografía de archivo que muestra una estudiante (c) usando un celular en clases en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán
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Redacción Gestión
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y no cuentan con marcos suficientes para protegerlos.

A través de un comunicado,

El análisis incluyó, entre otros, a Brasil, Colombia, República Dominicana y México.

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El informe añadió que más de dos millones de menores, uno de cada diez en los países analizados, utilizan la IA para consultar sobre preocupaciones personales, mientras que unos 13 millones la emplean como apoyo en tareas escolares.

Además, Unicef alertó de que los menores están “especialmente expuestos a los sistemas de IA”, desde su diseño hasta el uso de sus datos, “sin capacidad suficiente para evitar o cuestionar sus efectos”, lo que los hace “más vulnerables a riesgos de privacidad, desinformación o abuso”.

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Asimismo,

Entre los riesgos señalados por los propios menores, la agencia destacó la preocupación por fraudes, manipulación de información y la creación de contenidos falsos o sexualizados mediante los denominados “deepfakes”.

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Ante este escenario, Unicef instó a gobiernos y empresas a reforzar la regulación, mejorar la transparencia y priorizar la seguridad infantil en el diseño de sistemas de inteligencia artificial.

Elaborado con información de EFE.

El informe del organismo indicó que más de dos millones de menores utilizan la IA para consultar sobre preocupaciones personales. Foto: gob.pe.
El informe del organismo indicó que más de dos millones de menores utilizan la IA para consultar sobre preocupaciones personales. Foto: gob.pe.

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