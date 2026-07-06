Los lentes con inteligencia artificial de Meta comenzaron a venderse oficialmente en el Perú, ofreciendo monturas para uso diario y deportivo que combinan cámaras, altavoces de oído abierto y funciones de IA.

El lanzamiento introduce una nueva categoría de dispositivos que integran cámara, audio abierto y asistentes digitales en lentes cotidianos, cambiando la forma en cómo las personas ven, escuchan e interactúan con el entorno mediante Meta AI y la captura manos libres.

En esta ocasión, al mercado peruano ingresaron los modelos Ray-Ban y Oakley con comandos de voz y asistencia contextual, cuyo objetivo es acceder a información digital sin usar el teléfono, acelerando tareas como fotos, traducciones y consultas en tiempo real. Estas dos familias de lentes inteligentes con IA integrada ya se encuentran disponibles en tiendas autorizadas.

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Características

Los Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles para fotos y videos en primera persona, además de altavoces de oído abierto para escuchar contenidos y atender llamadas sin cubrir completamente los oídos.

Estos lentes se vinculan con la aplicación Meta AI para gestionar ajustes e importar el contenido capturado. Además, mediante el asistente de voz Meta AI permiten hacer consultas, pedir información, controlar funciones y acceder a traducciones en directo.

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La línea Ray-Ban Meta se ofrecerá en estilos Wayfarer, Headliner y Skyler, con lunas transparentes, polarizadas y Transitions, además de los modelos Blayzer Optics y Scriber Optics, que contemplan opciones con lunas graduadas.

Por otro lado, la colección Oakley Meta traerá los modelos HSTN y Vanguard, diseñados para usuarios que practican deporte o realizan actividades al aire libre.

Los Oakley Meta Vanguard incorporan cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, altavoces abiertos, reducción de ruido del viento y lunas PRIZM, además de resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 para entrenamientos y uso en exteriores.

A su vez, los Oakley Meta HSTN combinan cámara integrada, audio de oído abierto y resistencia al agua IPX4, con versiones de lunas polarizadas, transparentes y Transitions.

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Cabe precisar que los Ray-Ban Meta tendrán precios desde S/ 1,690, los Ray-Ban Meta Optics desde S/ 1,890 y los Oakley Meta Vanguard desde S/ 2,190.