Lentes con IA de Meta llegan al Perú. Foto: Meta
Lentes con IA de Meta llegan al Perú. Foto: Meta
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Redacción Gestión
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ofreciendo monturas para uso diario y deportivo que combinan cámaras, altavoces de oído abierto y funciones de IA.

, cambiando la forma en cómo las personas ven, escuchan e interactúan con el entorno mediante Meta AI y la captura manos libres.

Estas dos familias de lentes inteligentes con IA integrada ya se encuentran disponibles en tiendas autorizadas.

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Características

Los Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles para fotos y videos en primera persona, además de altavoces de oído abierto para escuchar contenidos y atender llamadas sin cubrir completamente los oídos.

Estos lentes se vinculan con la aplicación Meta AI para gestionar ajustes e importar el contenido capturado. Además, mediante el asistente de voz Meta AI permiten hacer consultas, pedir información, controlar funciones y acceder a traducciones en directo.

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La línea Ray-Ban Meta se ofrecerá en estilos Wayfarer, Headliner y Skyler, con lunas transparentes, polarizadas y Transitions, además de los modelos Blayzer Optics y Scriber Optics, que contemplan opciones con lunas graduadas.

Por otro lado, la colección Oakley Meta traerá los modelos HSTN y Vanguard, diseñados para usuarios que practican deporte o realizan actividades al aire libre.

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Los Oakley Meta Vanguard incorporan cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, altavoces abiertos, reducción de ruido del viento y lunas PRIZM, además de resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 para entrenamientos y uso en exteriores.

A su vez, los Oakley Meta HSTN combinan cámara integrada, audio de oído abierto y resistencia al agua IPX4, con versiones de lunas polarizadas, transparentes y Transitions.

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Cabe precisar que los Ray-Ban Meta tendrán precios desde S/ 1,690, los Ray-Ban Meta Optics desde S/ 1,890 y los Oakley Meta Vanguard desde S/ 2,190.

Los modelos que ingresaron al mercado peruano son Ray-Ban y Oakley con comandos de voz y asistencia contextual, entre otras. Foto: Meta
Los modelos que ingresaron al mercado peruano son Ray-Ban y Oakley con comandos de voz y asistencia contextual, entre otras. Foto: Meta

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