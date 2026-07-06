Se trata de un paso a desnivel elevado con un viaducto de 355 metros con dos carriles por sentido, rampas de acceso, veredas y sardineles. (Foto: Andina)
Se trata de un paso a desnivel elevado con un viaducto de 355 metros con dos carriles por sentido, rampas de acceso, veredas y sardineles. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Diez meses después del inicio de su construcción, la nueva vía rápida Nicolás Arriola, en el límite de San Luis con La Victoria, está a un paso de su próxima inauguración, según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Invermet y la MML aún no han confirmado la fecha de la inauguración de la nueva obra, pero a través de sus redes sociales oficiales se ha informado que “queda muy poco” para que la ciudadanía acceda a esta nueva obra de infraestructura.

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Iniciada en setiembre del 2025, esta megaobra es ejecutada por el Consorcio El Trébol, empresa responsable de su desarrollo bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública-Concurso Oferta.

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