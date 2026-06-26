El tránsito vehicular fue restablecido, desde este jueves, en el paso a desnivel de la Vía Expresa, a la altura de la Alameda Paseo de los Héroes Navales, en sentido norte-sur.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó, mediante un comunicado, que la reapertura se realizó tras concluir los trabajos ejecutados por el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Estas obras consistieron en la construcción una galería subterránea destinada a conectar la futura estación Central del Metro de Lima y Callao con el sistema del Metropolitano.

De acuerdo con la ATU, el pase a desnivel estuvo cerrado para realizar perforaciones que harán posible la primera interconexión entre dos sistemas de transporte en la capital.

Tras ello, los vehículos particulares retomaron su circulación habitual hacia la vía rápida de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, mientras que el tránsito por los tres carriles de la avenida Paseo de la República, en sentido norte-sur, sigue desarrollándose con normalidad.

La ATU señaló que la futura estación Central será un componente importante del transporte en Lima y que actualmente registra un avance físico de 77.34%. Mediante el túnel de interconexión, los usuarios del Metropolitano podrán ingresar directamente al primer metro subterráneo del país y viajar hacia Ate o el Callao en menor tiempo.