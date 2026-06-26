Reabren acceso a la Vía Expresa por paso a desnivel de Paseo de los Héroes Navales. Foto: ANDINA/Difusión.
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Redacción Gestión
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, en sentido norte-sur.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó, mediante un comunicado, que

Estas obras consistieron en la construcción una galería subterránea destinada a conectar la futura estación Central del Metro de Lima y Callao con el sistema del Metropolitano.

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De acuerdo con la ATU,

Tras ello, mientras que el tránsito por los tres carriles de la avenida Paseo de la República, en sentido norte-sur, sigue desarrollándose con normalidad.

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La ATU señaló que la futura estación Central será un componente importante del transporte en Lima y que actualmente registra un avance físico de 77.34%. Mediante el túnel de interconexión, los usuarios del Metropolitano podrán ingresar directamente al primer metro subterráneo del país y viajar hacia Ate o el Callao en menor tiempo.

Reabren acceso a la Vía Expresa por paso a desnivel de Paseo de los Héroes Navales. Foto: ANDINA/Difusión.
Reabren acceso a la Vía Expresa por paso a desnivel de Paseo de los Héroes Navales. Foto: ANDINA/Difusión.

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