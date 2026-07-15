Este miércoles 15 de julio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031.

También se entregará las credenciales a los dos integrantes de su fórmula presidencial :Luis Galarreta como primer vicepresidente de la república y Miguel Torres como segundo vicepresidente.

La ceremonia se hará en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

La sesión solemne se desarrollará en Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja desde las 11.30 horas.

El acto iniciará con la instalación de la mesa de honor, presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y conformada por los miembros del pleno de la institución: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Posteriormente se entonará el Himno Nacional para luego dar lectura de la resolución de proclamación, que constituye el sustento legal de la entrega de credenciales y que oficializa a la fórmula ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

El 3 de julio, el presidente del organismo electoral proclamó a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República, y a su fórmula presidencial.

El JNE anunció los resultados de la segunda vuelta electoral. Keiko Fujimori no acudió a la ceremonia. Foto: Correo

Fujimori logró imponerse en las urnas tras vencer a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en las elecciones presidenciales 2026.

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La fórmula presidencial del partido político Fuerza Popular ganó la elección al obtener 9′223,396 votos, mientras que la del partido Juntos por el Perú alcanzó 9′173,755 votos, de acuerdo con el referido documento.

Los comicios, en Segunda Elección Presidencial, se realizaron el pasado 7 de junio, día en el que emitieron su voto 19′683,383 electores. Del total de votos, 118 396 fueron en blanco y 1′167,863 fueron declarados nulos.



