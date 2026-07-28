La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que uno de los principales ejes de su gestión será la simplificación del Estado mediante un proceso de desregulación , la digitalización de los servicios públicos y una reforma de la administración pública orientada a reducir la burocracia.

Durante su primer Mensaje a la Nación, la mandataria señaló que el cuarto objetivo de su gobierno será construir “un Estado al servicio de los ciudadanos”, que facilite la inversión y el desarrollo en lugar de generar obstáculos.

En esa línea, indicó que se reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia del aparato estatal. Asimismo, afirmó que su gobierno promoverá un “profundo proceso de desregulación” para eliminar normas que consideró innecesarias y reducir las cargas burocráticas que enfrentan ciudadanos, emprendedores e inversionistas.

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“Los trámites no serán más una pérdida de tiempo”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital , entidad que tendrá a su cargo el proceso de modernización tecnológica del Estado. Además, adelantó que se implementará una Identidad Digital para todos los ciudadanos con el objetivo de facilitar el acceso a servicios públicos y la realización de trámites .

La mandataria adelantó la creación de una Autoridad Nacional Digital y una Identidad Digital para todos los ciudadanos. Foto: EFE.

Fujimori señaló que la incorporación de tecnología e inteligencia artificial permitirá construir un Estado “eficiente y cercano”, capaz de agilizar procesos como la apertura de empresas, el acceso a beneficios estatales y la atención de distintos procedimientos administrativos.

Reforma de las compras públicas

La jefa de Estado también anunció una transformación del sistema de compras públicas, al señalar que este representa el 24% del gasto nacional.

Explicó que su administración buscará reducir la dispersión de los procedimientos de contratación, fortalecer los mecanismos de control y aprovechar el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones en las adquisiciones públicas.

Según indicó, estas medidas permitirán generar ahorros que podrán destinarse a obras y servicios para la población.

Finalmente, sostuvo que la modernización del Estado busca evitar que la ineficiencia continúe afectando el desarrollo del país. “No podemos permitir que la ineficiencia siga costándole oportunidades al Perú. Cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”, manifestó.