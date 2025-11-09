La encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, abandonó el Perú la noche del último sábado. Foto: Embajada
La encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, abandonó el Perú la noche del último sábado.
Tras conocerse que el Gobierno aún no define si le otorgará un salvoconducto a la expremier para que pueda abandonar el país, la informó la noche del último sábado que Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, abandonó el país.

Esto, luego de que , quien afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

A través de sus redes sociales, Migraciones precisó que Ornelas Loera realizó su control migratorio de salida y dejó el territorio nacional, según lo dispuesto por el Ejecutivo.

Como se recuerda, el presidente anunció la semana pasada que dicha funcionaria mexicana fue informada por el canciller que “tiene un plazo perentorio” para salir del país.

Por su parte, el De Zela indicó ese mismo día que la ruptura de relaciones con México se debe tanto a este “acto inamistoso” como a las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú.

LA RESPUESTA DE MÉXICO

En la víspera, . Calificó dicha medida como excesiva y “fuera de toda proporción”.

“Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar recibir la notificación porque solo las conocemos por declaraciones”, dijo la semana pasada.

El último jueves, el Pleno del Congreso la declaró persona non grata a raíz del asilo concedido a Chávez y sus constantes declaraciones calificadas como injerencistas.

