El convenio con las empresa automotriz se anunció en el marco del 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y del Día del Ejército del Perú. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
para la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas 8x8 K808.

El convenio establece cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa, detalló el Ministerio de Defensa.

Con ello, dijo que se consolidan esfuerzos para dotar al país de medios modernos, confiables y acordes a las demandas de seguridad y defensa del siglo XXI.

El anunció se dio en el marco del 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y del Día del Ejército del Perú.

Asimismo, contó con la participación del presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Guillermo Ojeda Parra; y el comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia.

Presentación del libro por los 50 años del Cuartel General del Ejército

Como parte de las actividades del Día del Ejército, el Comandante General EP César Briceño Valdivia presentó el libro Archivo Cuartel General del Ejército, que conmemora los 50 años de existencia del Cuartel General del Ejército del Perú (CGE).

La publicación destaca el trabajo de los arquitectos responsables del diseño y construcción del CGE en la década de 1970, e incluye cartas, informes y anécdotas oficiales, algunas relacionadas con el Pentágono y la NASA. Además, cuenta con relatos personales de los arquitectos, entre ellos Héctor Chueca, quien asistió a la presentación a sus 94 años.

