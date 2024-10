Boeing y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) mantuvieron una “productiva reunión cara a cara” —con la asistencia de la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su — para “abordar cuestiones clave de la negociación”, según informó el sindicato en su página web.

“La comisión negociadora seguirá trabajando con la empresa para garantizar el mejor resultado posible para nuestros miembros”, añadió.

Boeing confirmó que reanudó las negociaciones y se reunió el martes con el sindicato.

El último intento de desbloquear la situación se produce después de que el 64% de los miembros del distrito 751 de la IAM votaran en contra de la tercera oferta de contrato de Boeing, que habría aumentado los salarios un 35% en cuatro años.

La presión para que el fabricante de aviones llegue a un acuerdo aumenta a medida que los trabajadores se aferran a la idea de restablecer las pensiones y compensar una década de aumentos salariales mínimos.

La huelga de la IAM es la primera gran contienda laboral en Boeing en 16 años. Los trabajadores por horas están presionando para obtener importantes aumentos salariales y mejores beneficios de jubilación, impulsados por el resentimiento por haber recibido alzas salariales insignificantes en la última década, mientras que los ejecutivos sénior recibieron grandes recompensas.

Fuselajes del Boeing 737 Max en vagones de tren en Seattle, Washington, EE.UU., el martes 22 de octubre de 2024. Fotógrafo: David Ryder/Bloomberg

La huelga está pasando factura a Boeing. En lugar de generar efectivo en el cuarto trimestre, la empresa espera gastar unos US$ 4,000 millones, lo que elevaría las salidas totales del año a US$ 14,000 millones.

El fabricante de aviones espera seguir gastando dinero en efectivo en 2025, y su desempeño financiero mejorará a medida que sus fábricas se recuperen gradualmente del paro laboral durante el año, dijeron los ejecutivos durante una llamada de resultados el 23 de octubre.

La huelga también está empezando a perjudicar a los proveedores, con posibles ramificaciones a largo plazo para Boeing. Una vez que se pongan en marcha las líneas de montaje de su principal fuente de ingresos, el 737 Max, y de sus aviones 767 y 777, el fabricante de aviones tendrá que vigilar cuidadosamente la capacidad de su cadena de suministro para mantener el ritmo. Spirit AeroSystems Holdings Inc. ya ha advertido de que despedirá a unos 700 trabajadores que fabrican componentes para los programas del 767 y 777.

Boeing, con sede en Arlington, Virginia, también sigue adelante con sus planes de recortar el 10% de su plantilla, el primer paso hacia un reajuste más amplio de sus actividades bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Kelly Ortberg. La empresa ha empezado a reconstruir sus finanzas, recaudando US$21.000 millones en los últimos días en una venta ampliada de acciones, una de las mayores jamás realizadas por una empresa que cotiza en bolsa, para hacer frente a sus necesidades de liquidez y evitar una posible rebaja de su calificación crediticia a “basura”.

US$ 21,000M para sanear su balance

Boeing Co. recaudó US$ 21,100 millones en una venta ampliada de acciones, una de las más grandes jamás realizada por una empresa pública, apuntalando su balance al tiempo que busca evitar una posible rebaja de la calificación crediticia a nivel especulativo.

El fabricante estadounidense de aviones vendió 112.5 millones de acciones ordinarias a US$ 143 cada una, según un comunicado. Las acciones se vendieron con un descuento de aproximadamente el 7.7% respecto del precio de cierre del viernes de US$ 155.01 por acción. Boeing también vendió US$ 5,000 millones en acciones de depósito que representan una participación en acciones preferentes convertibles obligatorias.

La venta de acciones ordinarias por US$ 16,100 millones es la mayor de una empresa ya cotizada desde que el Tesoro estadounidense vendió US$ 20,700 millones en acciones de American International Group Inc. en 2012, al tiempo que deshacía el rescate de la aseguradora durante la crisis financiera, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

Las acciones de Boeing revirtieron las pérdidas iniciales y subieron un 1.5% en Nueva York el martes. Se han desplomado más de un 40% este año, el segundo peor desempeño en el Dow Jones Industrial Average.

La inyección de fondos despeja una de las tareas más urgentes del nuevo director ejecutivo, Kelly Ortberg, en medio de un período de turbulencias financieras para el fabricante de aviones. El balance de Boeing ya estaba bajo presión por la pandemia, y antes de eso, dos accidentes fatales de aviones que involucraron a su modelo 737 Max. Actualmente, una huelga laboral, que va en su séptima semana, paraliza la fabricación del avión comercial.

Boeing necesitaba la inyección de capital para mantener su calificación de grado de inversión y financiar el aumento de la producción de sus aviones una vez finalizada la huelga.

Las acciones convertibles obligatorias ofrecen un dividendo del 6% y se convertirán en acciones a más tardar en 2027, de acuerdo con el comunicado. Según los cálculos de Bloomberg, tienen una prima de conversión de aproximadamente el 20%.

Los suscriptores tienen la opción de vender 16.9 millones de acciones ordinarias adicionales y US$ 750 millones en acciones depositarias, según muestra el comunicado.

La ampliación de capital lleva el recuento de acciones de Boeing a donde estaba antes de que la compañía gastara US$ 43,000 millones en recompras de acciones entre 2013 y 2019, dijo el analista de Vertical Research, Robert Stallard, en una nota el martes.