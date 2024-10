Los trabajadores de las fábricas de Boeing votaron en contra de la última propuesta de contrato de la compañía el miércoles y seguirán en los piquetes seis semanas después del inicio de una huelga que ha paralizado la producción de los aviones de pasajeros más vendidos del gigante aeroespacial.

Los líderes sindicales en Seattle dijeron que el 64% de los miembros de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales que votaron lo hicieron a favor de rechazar la oferta.

“Después de 10 años de sacrificios, todavía tenemos terreno que recuperar, y esperamos hacerlo reanudando las negociaciones pronto”, afirmó Jon Holden, jefe del Distrito 751 del sindicato, en un comunicado el miércoles por la noche. “Esta es la democracia laboral, y también una prueba clara de que cuando una empresa maltrata a sus empleados año tras año hay consecuencias”.

Un portavoz de Boeing dijo que los responsables del grupo no tenían comentarios acerca de la votación.

La disputa laboral se produce en un año ya de por sí difícil para Boeing, que está en el centro de múltiples investigaciones federales luego de que un panel de la puerta de un 737 Max saliese volando durante un vuelo de Alaska Airlines en enero.

La huelga ha privado a la compañía de los tan necesarios ingresos en efectivo que obtiene con la entrega de los nuevos aviones a las aerolíneas. Antes el miércoles, Boeing reportó pérdidas de más de US$ 6,000 millones en el tercer trimestre.

Los maquinistas sindicados ensamblan el 737 Max, el avión de pasajeros más vendido del grupo, además del 777 y el avión de carga 767 en fábricas en Renton y Everett, en Washington.

La última oferta rechazada incluía un alza salarial del 35% en cuatro años. En la votación a favor de la huelga el mes pasado, ya habían desestimado un incremento del 25% para el mismo periodo.

Los miembros del Distrito 751 del IAM cuentan los votos sobre un contrato propuesto con Boeing en Seattle, Washington, el 23 de octubre.

El sindicato, que inicialmente exigía una subida del 40% en tres años, dijo que las alzas anuales en la oferta revisada deberían llegar al 39,8%.

Según Boeing, el sueldo promedio anual de un maquinista asciende actualmente a US$ 75,608.

Los trabajadores de Boeing dijeron a The Associated Press que una de las discrepancias era la negativa de la empresa a restablecer el plan de pensiones que se congeló hace una década.

“Las pensiones deberían haber sido la principal prioridad. Hemos dicho que era nuestra principal prioridad, además de los salarios”, indicó Larry Best, coordinador de calidad del cliente con 38 años de experiencia en la empresa, en una línea de piquete en el exterior de la planta en Everett. “Esta es la mejor oportunidad en el mejor momento para recuperar nuestra pensión, y todos tenemos que mantenernos firmes”.

La huelga comenzó el 13 de setiembre y ha sido la primera prueba para el director general, Kelly Ortberg, quien asumió el puesto en agosto.

En sus primeras declaraciones a los inversionistas, Ortberg dijo antes el miércoles que Boeing necesita “un cambio cultural fundamental” y presentó su plan para revivir al gigante aeroespacial tras años de grandes pérdidas y daños a su reputación.

Boeing no firma un ejercicio rentable desde 2018 y los resultados trimestrales que dio a conocer el miércoles fueron los segundos peores de su historia. La compañía perdió US$ 6,170 millones en el periodo que terminó el 30 de setiembre, con una pérdida ajustada de US$ 10.44 por acción. Analistas preguntados por Zacks Investment Research habían vaticinado pérdidas de US$ 10.34 por acción.

Los ingresos ascendieron a US$ 17,840 millones, en línea con las previsiones de Wall Street.