El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. (Foto: EFE)
El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, aseguró al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que no permitirá que se use el espacio aéreo ni territorio de su país para una acción militar contra Irán, en medio de las tensiones con Estados Unidos, informaron este miércoles medios oficiales saudíes.

Durante una llamada realizada ayer entre los dos líderes, Bin Salmán, también primer ministro del país, reafirmó la postura del «reino de respetar la soberanía de Irán, indicó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Y afirmó el apoyo de su país «a cualquier esfuerzo encaminado a resolver las disputas mediante el diálogo, de manera que se mejore la seguridad y la estabilidad en la región», algo que fue apreciado por Pezeshkian, según la agencia.

De acuerdo con la oficina presidencial iraní,

Riad se une a Abu Dabi

De esta forma, Riad se une a Abu Dabi en su prohibición de que se usen sus territorios, espacios aéreos y aguas jurisdiccionales para lanzar acciones militares contra la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerarán objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

