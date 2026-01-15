El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una fotografía de archivo. EFE/ Abedin Taherkenareh
Redacción Gestión
de junio de 2025, cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas.

Durante una entrevista con Fox News, porque, a su criterio, “si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”.

Asimismo, el canciller iraní dijo que su país “ha demostrado estar dispuesto a negociar” pero que “Estados Unidos abandonó la diplomacia y optó por la guerra” y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.

con fines pacíficos, al que calificó como un “derecho legítimo” en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Por otra parte, y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.

“Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, aseguró Araghchi durante la entrevista.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes.

Por otra parte,

Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 01:45 en hora de Irán, hasta las 04:00 en Teherán.

Elaborado con información de EFE.

Captura de video de imágenes UGC compartidas en línea el 8 de enero de 2026, muestra a manifestantes coreando "muerte al dictador" en Teherán. (AFP).
