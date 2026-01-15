El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le pide que “no cometa el mismo error” de junio de 2025, cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas.

Durante una entrevista con Fox News, Araghchi dijo que su mensaje para Trump es que, si repite una operación similar, obtendrá los mismos resultados porque, a su criterio, “si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”.

Asimismo, el canciller iraní dijo que su país “ha demostrado estar dispuesto a negociar” pero que “Estados Unidos abandonó la diplomacia y optó por la guerra” y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.

Araghchi reiteró que Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque aclaró que no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que calificó como un “derecho legítimo” en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Por otra parte, el funcionario iraní afirmó que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.

“Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, aseguró Araghchi durante la entrevista.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes.

Por otra parte, el Gobierno de Irán notificó el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24.

Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 01:45 en hora de Irán, hasta las 04:00 en Teherán.

Elaborado con información de EFE.