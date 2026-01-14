El canciller Hugo de Zela informó que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien se encontraba detenido en Venezuela, fue liberado esta mañana.

“Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares”, declaró.

El canciller de Zela hizo este anuncio en una conferencia previo a la firma de un acuerdo entre la Cancillería peruana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el trabajo de las misiones internacionales de observación electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

Al respecto, explicó que el objetivo del Gobierno es garantizar que los comicios sean “perfectamente transparentes” y permitan que los peruanos expresen su voluntad mediante su voto.

Reunión de Jerí con empresario chino

Sobre la reunión del presidente del presidente José Jerí con un empresario chino en un encuentro fuera de agenda oficial, el canciller pidió no sacar conclusiones apresuradas y esperar las explicaciones que el mandatario ofrecerá ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En cuanto a la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México.

Asimismo, mencionó que el Gobierno realiza consultas con otros países miembros de la OEA para evaluar si el Comité Jurídico Interamericano puede orientar la aplicación de la Convención de Caracas en este caso.