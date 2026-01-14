Sobre la situación de Betssy Chávez, el canciller refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México. (Foto: Cancillería)
Sobre la situación de Betssy Chávez, el canciller refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México. (Foto: Cancillería)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El canciller Hugo de Zela informó que

“Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares”, declaró.

El canciller de Zela hizo este anuncio en una conferencia previo a la firma de un acuerdo entre la Cancillería peruana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el trabajo de las misiones internacionales de observación electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

LEA TAMBIÉN: Canciller Hugo de Zela señaló que la relación con México es mala

Al respecto, explicó que el objetivo del Gobierno es garantizar que los comicios sean “perfectamente transparentes” y permitan que los peruanos expresen su voluntad mediante su voto.

Reunión de Jerí con empresario chino

el canciller pidió no sacar conclusiones apresuradas y esperar las explicaciones que el mandatario ofrecerá ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Perú en la OEA: canciller De Zela sustentará modificación al asilo diplomático
Sobre la situación de Betssy Chávez, el canciller refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)
Sobre la situación de Betssy Chávez, el canciller refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)

En cuanto a la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, refirió que no hay ningún cambio en la posición oficial en relación a su permanencia en la Embajada de México.

Asimismo, mencionó que el Gobierno realiza consultas con otros países miembros de la OEA para evaluar si el Comité Jurídico Interamericano puede orientar la aplicación de la Convención de Caracas en este caso.

TE PUEDE INTERESAR

Venezuela excarcela a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump
Delcy Rodríguez dice que venta petrolera será destinada al sistema de salud de Venezuela
Venezuela, un gran dolor de cabeza para las gigantes petroleras
Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.