Estados Unidos entró la medianoche del sábado en una parálisis presupuestaria que, según previsiones oficiales, sería de corta duración y podría resolverse a inicios de semana con una votación en la Cámara de Representantes.

El nuevo cierre parcial ocurre apenas tres meses después del “shutdown” más prolongado en la historia reciente del país. No obstante, en esta ocasión se espera que el impacto sea limitado y que el bloqueo se extienda solo durante el fin de semana.

Aunque el Senado aprobó el viernes un proyecto presupuestario por 71 votos a favor y 29 en contra, el texto aún requiere la ratificación de la Cámara Baja para entrar en vigor y restablecer el financiamiento federal.

El principal obstáculo fue la negativa de la oposición demócrata a respaldar la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte de dos manifestantes durante operativos migratorios en el estado de Minesota.

Los demócratas aceptaron aprobar cinco de los seis apartados del presupuesto y dejaron pendiente el financiamiento del DHS para nuevas negociaciones durante las próximas dos semanas. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca activó planes de contingencia, aunque expresó su expectativa de que el cierre sea breve.

El debate se intensificó tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good en Mineápolis, hechos que generaron indignación política. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió “frenar a ICE y poner fin a la violencia”, incluyendo la prohibición del uso de pasamontañas por parte de agentes.

Las normas del Senado exigen 60 votos para aprobar el presupuesto, lo que obligó a los republicanos -mayoritarios en esa cámara- a buscar apoyo opositor. El antecedente más reciente fue el cierre de 43 días el año pasado, cuando cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos temporalmente o trabajaron sin sueldo hasta que se resolvió la crisis.