Más de 210 millones de personas en todo Estados Unidos permanecen bajo alertas por tormentas invernales debido al clima severo que se aproxima. Esta situación ya comienza a sentirse en la vida diaria, especialmente en los supermercados, donde varios estantes han quedado vacíos. Una fuerte tormenta invernal, que se extiende desde Texas y Oklahoma hasta Nueva Inglaterra, podría provocar temperaturas por debajo del punto de congelación, lo que incrementa el riesgo de cortes de energía eléctrica y otras complicaciones asociadas al frío extremo.

En Chicago, el descenso extremo de la temperatura podría generar un fenómeno conocido como “icequakes” (terremotos de hielo) o “frost quakes” (terremotos de escarcha), los cuales ocurren cuando el agua subterránea se congela rápidamente y el suelo o las rocas se agrietan de forma repentina debido al cambio brusco de temperatura.

Mientras miles de personas se preparan para enfrentar la tormenta, en muchos supermercados ya se observan estantes parcialmente vacíos o completamente desabastecidos. El temor a quedarse sin productos básicos llevó a numerosas personas a comprar más de lo habitual.

En varias ciudades, los supermercados ya muestran estantes vacíos debido al aumento de las compras de pánico. (Foto: Saul Loeb / AFP)

Hersh Shefrin, profesor de finanzas conductuales en la Universidad de Santa Clara, explicó a USA TODAY que el miedo y la presión social son factores clave detrás de las compras de pánico.

“Lo que ocurre con el miedo es que nos lleva a volvernos excesivamente pesimistas. Cuando esa emoción domina, actuamos como si todo fuera extremo y tendemos a pensar siempre en los peores escenarios”, afirmó.

Debido a esta ola de compras impulsadas por la ansiedad, los comercios enfrentan dificultades para mantener el abastecimiento, una situación que quedó reflejada en varias imágenes de estantes vacíos o casi vacíos.

Un fenómeno que, con el paso de los años, se ha vuelto más común

Las compras de pánico no son algo nuevo en Estados Unidos. En distintos momentos recientes, la gente acaparó productos como papel higiénico, gasolina y ahora alimentos básicos como leche, huevos y pan antes de fuertes tormentas invernales. Tras los pronósticos de frío extremo y nieve intensa, comenzaron a circular fotos y reportes de estantes vacíos en supermercados de todo el país, incluso en productos perecibles y de consumo cotidiano.

Según los expertos, este comportamiento no se debe tanto a cálculos racionales, sino principalmente al miedo. Por eso, aunque la tormenta no necesariamente implique desabastecimiento real, muchas personas reaccionan como si fuera una crisis grave.

Shefrin señaló que existen dos temores principales detrás de este comportamiento. “Lo primero que asusta a las personas es que van a ser privadas de lo esencial para la vida: comida, ropa y refugio. Entonces responden intentando aliviar ese miedo acumulando productos”, afirmó.

Un experto en finanzas conductuales advierte que el miedo colectivo lleva a las personas a pensar en escenarios extremos y actuar impulsivamente. (Foto: @keithroysdon / X)

A esto se suma otro temor más social: “La segunda cosa que, de manera subconsciente, asusta a mucha gente es que otros ya hayan comprado y ellos no. Temen quedar como tontos ante amigos y vecinos”.

El experto también explicó que la conducta de los demás influye mucho en lo que cada persona compra.

“Tal vez no entras a la tienda pensando en comprar papel higiénico, pero si ves que el estante está casi vacío, es más probable que tomes uno ‘por si acaso’”, agregó.

Además, muchas personas basan sus decisiones en experiencias pasadas, como huracanes u otras emergencias, aunque la situación actual sea distinta.

Finalmente, Shefrin advierte que las compras de pánico suelen convertirse en una profecía autocumplida. Al principio puede no existir escasez, pero el rumor de que “faltarán productos” hace que más personas corran a comprar, lo que termina creando el desabastecimiento.

“Eso es simplemente naturaleza humana”, concluyó el especialista.

Supermercados en dónde se pudieron observar estantes vacíos

Según USA TODAY, THE U. S. Sun y Fox 4, algunos supermercados en donde se pudieron observar estantes vacíos son Walmart de Little Rock, Arkansas; Walmart de Madison, Tennessee; Walmart de Boone, Carolina del Norte; Trader Joe’s de Washington D. C.; Kroger en el norte de Texas y Kroger en Tennessee, entre otros.