En vecindarios de Nueva York, Chicago o Atlanta, por mencionar solo algunos ejemplos, muchos latinos están viviendo la misma escena: pasillos vacíos en Walmart, Target o Whole Foods, carritos llenos de leche, huevos y pan, y el murmullo constante sobre qué pasará si el clima empeora. Las redes sociales se llenan de videos con góndolas vacías, memes que recuerdan los primeros meses del COVID-19 y consejos de abuelas que insisten en guardar frijoles, arroz y velas. Entrar al supermercado y encontrarse con los estantes vacíos justo antes de una tormenta invernal puede ser una experiencia especialmente estresante, sobre todo si vives en una ciudad donde la nieve lo paraliza todo y las temperaturas caen más rápido que los precios en Black Friday. En medio de ese caos, millones de personas tratan de organizarse como pueden para resistir varios días de frío extremo, nieve y, en algunos casos, cortes de luz.

Este fenómeno no es nuevo ni ocurre al azar. Las tormentas invernales —como la prevista entre el 23 y el 26 de enero de este año— activan un comportamiento muy humano: comprar más de lo que realmente se necesita por miedo a quedarse sin nada. Para entender por qué se vacían los estantes y cómo actuar cuando eso sucede, USA Today recopiló declaraciones y consejos de expertos en retail, cadena de suministro y comportamiento del consumidor. Aquí te comparto sus recomendaciones, explicadas con claridad y con esa mirada práctica que tanto necesitamos en momentos de emergencia.

MANTENER LA CALMA ES EL PRIMER PASO

Los expertos coinciden en algo que parece sencillo, pero suele ser lo más difícil: evitar el pánico. Doug Baker, vicepresidente de relaciones con la industria y cadena de suministro de la Food Industry Association (FMI), lo resume bien: “No hagas compras de pánico, lo que en la industria se conoce como pantry loading”. Y agrega un recordatorio importante: “Eso no ayuda a tus vecinos ni a otros miembros de la comunidad que también están tratando de comprar lo que necesitan”.

Neil Saunders, analista minorista de GlobalData, explica que “el miedo es contagioso. El pánico genera más compras, como vimos durante la pandemia”. Ese efecto dominó termina vaciando los estantes en cuestión de horas.

Por su parte, David Ortega, economista especializado en alimentos de la Michigan State University, aconseja mantener el equilibrio: “Asegúrate de tener alimentos básicos para algunos días, pero no acumules más de lo necesario, porque eso presiona el sistema y crea escasez real”.

¿POR QUÉ TARDAN EN REPONERSE LOS PRODUCTOS?

Cuando los estantes están vacíos, muchos se preguntan cuánto tardarán en volver a llenarse. Ortega señala que los minoristas se preparan con anticipación cuando una tormenta grande se avecina, pero las condiciones de las carreteras son determinantes: “Cuando las rutas empeoran, los camiones no pueden circular, y eso retrasa la reposición. Si las entregas se interrumpen en varios estados, algunos estantes pueden seguir vacíos hasta que el clima mejore”.

Según Baker, los supermercados aprendieron mucho durante la pandemia, mejoraron la logística y mantienen inventarios más flexibles. Pero, aun así, “cuando millones de personas compran lo mismo al mismo tiempo, ningún sistema es perfecto”.

Así se veían algunos estantes en Marietta, Georgia antes del inicio de la tormenta invernal de Estados Unidos (Foto: AP)

¿CUÁNDO Y CÓMO VOLVER A COMPRAR?

Si necesitas reabastecerte, el momento del día marca la diferencia. Baker sugiere ir entre temprano y media mañana: “Después de tu primera taza de café, dale tiempo a la tienda para que acomode la mercancía”.

Sin embargo, Saunders y Ortega aclaran que algunos comercios reponen por la noche o de madrugada. Por eso, Katherine Black, socia de la consultora Kearney, recomienda preguntar directamente a un empleado cuándo esperan nuevos productos.

Si las condiciones del clima lo permiten, usar el comercio electrónico también puede ser una opción inteligente. “Muchos supermercados ofrecen entregas a domicilio o recogida sin contacto”, recuerda Baker. Para comunidades hispanas, servicios como Instacart o Walmart Pickup se han vuelto aliados clave durante los días de mal clima.

¿QUÉ PRODUCTOS SE AGOTAN PRIMERO?

Antes de una tormenta invernal, los productos que desaparecen más rápido son casi siempre los mismos: leche, huevos, pan, papel higiénico y agua embotellada. Baker advierte que muchos olvidan un detalle crucial: los cortes de energía. Por eso sugiere elegir alimentos que no requieran refrigeración ni cocción, como conservas, frijoles, atún o pollo enlatado.

Saunders añade que los snacks, frutos secos y chocolates también son muy buscados, mientras que Ortega menciona artículos no alimentarios como linternas, sal para el hielo, propano o comida para mascotas. Para familias con bebés, Black recomienda revisar pañales, fórmula y toallitas, así como tener actividades a mano para mantener a los niños entretenidos durante el encierro.

¿QUÉ HACER CUANDO YA NO HAY NADA EN LOS ESTANTES?

Si llegas al supermercado y no encuentras lo que buscas, aún hay margen para actuar con creatividad. Black sugiere revisar otros pasillos donde podría haber productos similares, o buscar sustitutos: “Por ejemplo, el agua embotellada puede estar también en la sección de artículos deportivos”.

Si no hay pan, las galletas saladas, tortillas o bagels pueden cumplir el mismo papel. Y si durante la pandemia aprendiste a hornear, este es un buen momento para desempolvar esa receta familiar.

En casos extremos, Black aconseja medidas prácticas como llenar la bañera con agua para usar el inodoro si se corta el suministro. “A veces hay que ser ingenioso y usar lo que tenemos a mano”, enfatiza.

PREPÁRATE EN CASA PARA LA TORMENTA INVERNAL

Impermeabiliza tu casa, es decir, aísla todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de paredes que den al exterior para reducir la probabilidad de que su suministro de agua se congele.

Escucha los pronósticos del tiempo regularmente y revisa tus suministros para emergencias, agua y alimentos.

Ten al menos 3 días de comida no perecedera, agua, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios; las tormentas pueden causar apagones y calles intransitables por días.

Guarda ropa muy abrigadora, cobijas, linternas con pilas, cargadores portátiles para el celular y, si tienes, un detector de monóxido de carbono funcionando si usas calefacción por gas o generador.

Si tiene mascotas, que ingresen a la vivienda y, si no puedes hacerlas entrar, proporciónales un refugio adecuado para que se mantengan a una temperatura cálida y asegúrate de que tengan agua que no esté congelada.

(Fuente: CDC - https://www.cdc.gov/es/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html)

LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

Una vista del Lago Michigan desde Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash)

Una señorita tomando fotografía a la bahía de Casco durante la mañana del sábado 24 de enero 2026 en Portland, Maine. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Varios ciudadanos bajando de un ferry mientras las temperaturas siguen bajando durante la mañana del sábado 24 de enero de 2026 en Portland, Maine. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

