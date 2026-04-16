Pedro Spadaro y César Pérez, figuras de la gestión municipal del Callao, aseguran que la acusación "no tiene sustento". Foto: difusión / Facebook
Pedro Spadaro y César Pérez, figuras de la gestión municipal del Callao, aseguran que la acusación "no tiene sustento". Foto: difusión / Facebook
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Redacción Gestión
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En la madrugada de este jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un megaoperativo para allanar las viviendas del alcalde del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre, Pedro Spadaro.

En total se allanaron unos 15 inmuebles vinculados a Sánchez y Spadaro, y también a la Municipalidad del Callao.

La razón del allanamiento responde a una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la contratación de servicios mediante órdenes de compra que habrían beneficiado a allegados a dichas autoridades entre los años 2023 y 2025.

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Estas pesquisas buscan documentación que permita aclarar el manejo de fondos durante la gestión de

A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial del Callao alegó que el alcalde Pérez y sus funcionarios han brindado todas las facilidades al Ministerio Público y la PNP ante cualquier requerimiento, y que continuarán “colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Comunicado de la Municipalidad del Callao tras allanamiento de viviendas vinculadas a autoridades. Foto: X / MuniCallao
Comunicado de la Municipalidad del Callao tras allanamiento de viviendas vinculadas a autoridades. Foto: X / MuniCallao
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No obstante, señalaron que estas diligencias fiscales y policiales “podrían evidenciar un uso político de este caso para afectar la imagen de la actual gestión”, así como la de Pedro Spadaro, funcionarios y trabajadores, dado que se trata de una “denuncia sin sustento”.

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