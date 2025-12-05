The Summit es el nuevo proyecto residencial de Grupo T&C en San Isidro, consolidando su presencia en el exclusivo distrito de Lima Top. Un moderno proyecto ubicado estratégicamente en la Av. Augusto Pérez Araníbar 1925, a pocos pasos del malecón, y rodeado de áreas verdes, clínicas, restaurantes, hoteles y de las principales vías que conectan con Magdalena y Miraflores.

UN PROYECTO PENSADO PARA ESTILO DE VIDA E INVERSIÓN

The Summit contará con 243 departamentos distribuidos en 2 y 3 dormitorios con áreas desde 48 m² hasta 77 m², disponibles en configuraciones de. El proyecto incluye 13 áreas comunes diseñadas para potenciar la comodidad y el estilo de vida moderno: piscina para adultos y niños, zona de parrillas, coworking con terraza, salón gourmet, gimnasio, sala de cine, salón de adultos, áreas para niños, pet zone, patio interior doble, delivery room, lavandería y más.

“Este proyecto ofrecerá departamentos con alternativas para inversión desde 48 m² y opciones familiares desde 70 m², con más de 12 áreas sociales diseñadas para potenciar la vida cotidiana y la conexión de nuestros clientes”, destaca Karin Ticona, directora comercial de Grupo T&C.

UNA UBICACIÓN QUE IMPULSA VALOR Y CONEXIÓN

Karin Ticona explica que se apostó por San Isidro con el objetivo de desarrollar proyectos que ofrezcan calidad de vida y solidez de inversión.

Una apuesta estratégica hacia la vivienda premium y la convergencia de la propiedad como vivienda y una visión de negocios cada vez más presente en el mercado limeño.

El distrito continúa mostrando indicadores de valorización superiores al promedio de Lima Metropolitana. Según el Urbania Index, los precios del metro cuadrado en la zona oscilan entre USD 2,800 y USD 3,500, una de las cifras más estables del mercado. A ello se suma un crecimiento anual impulsado por la limitada disponibilidad de espacios y una alta demanda en proyectos en la zona.

Además, la zona mantiene una alta tasa de absorción, especialmente para unidades de metraje compacto dirigidas a familias jóvenes e inversionistas que buscan cercanía con los principales comercios y servicios dentro del exclusivo distrito.

EXPERIENCIA EN CADA DETALLE

Con 22 años de experiencia en el sector, Grupo T&C asegura que The Summit integra los aprendizajes acumulados en diseño, gestión y postventa. Entre ellos, la optimización de layouts, la búsqueda de iluminación natural, la eficiencia en procesos constructivos y un enfoque en experiencia integral del cliente.

El proyecto está programado para entregarse en el primer trimestre de 2028, y se dirige tanto a quienes buscan un hogar en Lima Top como a inversionistas interesados en un retorno sólido y sostenido.

Conoce más detalles sobre The Summit y los logros del Grupo T&C a través de su web thesummit.grupotyc.com, o con atención personalizada al 919 486 972

Reportaje publicitario