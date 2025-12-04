El déficit fiscal de Perú ha logrado reducirse hasta un 2.3% del Producto Bruto Interno (PBI) en octubre de este año, pero persisten amenazas latentes por varios proyectos del Congreso de la República, reportó el BBVA Research.

Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, precisó que la mejora observada responde a un mayor dinamismo de la demanda interna y a niveles récord en términos de intercambio, lo que ha elevado la recaudación del Impuesto a la Renta y del IGV.

De cumplirse las proyecciones, el déficit podría cerrar el año cerca de la meta fiscal del 2.2%. Luego podría descender hacia un 1.8% en 2026, siempre y cuando no se materialicen presiones de gasto adicionales.

“¿Cuáles son los principales riesgos? Uno tiene que ver con la empresa petrolera estatal que sigue teniendo pérdidas y eso puede arrastrar el tesoro público, pero también las iniciativas legislativas que se vienen discutiendo en el Congreso. Dado estos riesgos, el sesgo que tenemos en la proyección de déficit fiscal para el próximo año es que el déficit supere el 1.8%”, comentó.

En concreto, el BBVA se pone en alerta por tres proyectos legislativos en particular.

El déficit fiscal podría cerrar el año cerca de la regla fiscal del 2.2%, para luego descender hacia un 1.8% en 2026. (Imagen BBVA Research)

Los proyectos del Congreso que preocupan

Grippa sostuvo que entre las medidas legislativas que más preocupan se encuentra el aumento de las pensiones para docentes jubilados, equiparándolas con la escala remunerativa de los maestros activos.

Está sola medida, que ya fue observada por el Poder Ejecutivo, pero retornó al Legislativo, tendría un costo anual aproximado de S/ 5,700 millones, equivalente a medio punto porcentual del PBI.

A esta iniciativa se suman otras propuestas laborales que elevarían la planilla estatal, como la incorporación de gratificaciones completas en julio y diciembre para los trabajadores del régimen CAS, lo cual demandaría unos S/ 3,000 millones anuales.

También se plantea el incremento del aguinaldo en el sector público para igualarlo a la Remuneración Mínima Vital (RMV), que actualmente supera los S/ 1,000, frente a los S/ 300 que se pagan actualmente.

Por ello, precisó que, en un escenario en el que las tres medidas se concreten, “ el costo fiscal sería equivalente a un punto porcentual de PBI por año ”.