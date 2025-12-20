Con el fin de frenar los incidentes en los aeropuertos de Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que se aplicará sanciones financieras contra aquellos que causen disturbios. A continuación, te explicaré sobre estas penalizaciones y otros detalles para que tengas en cuenta en tu próximo vuelo.

Esta política, vigente desde el 2020, se activa ante la gran cantidad de ciudadanos que pretenden realizar viajes por avión con motivo de fiestas de fin de año. Ante ello, se incrementan las situaciones de tensión y agresión en estos espacios, lo que afecta la seguridad aérea en este país.

Según datos compartidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), en lo que va del 2025, se ha registrado un total de 1,528 pasajeros conflictivos, una cifra relativamente baja en comparación con los 5,973 reportados en el 2021.

Es necesario mantener la calma y prevalecer el respeto durante los controles en el aeropuerto. (Crédito: Saul Loeb / AFP)

¿A cuánto asciende la multa?

Si realizarás algún vuelo en estas fechas, la TSA te recomienda que sigas las instrucciones de los auxiliares de vuelo, ya que, de incumplir las órdenes, enfrentarías multas que alcanzarían los $45,000, pues estarías infringiendo normas federales.

Por lo tanto, si te indican que permanezcas sentado, que te abroches el cinturón o sigas las indicaciones ante una posible emergencia, deberás acatarlo sin reclamo alguno.

El panorama se te puede complicar en caso realices amenazas, agresiones verbales o violencia física con el personal del control, ya que te someterían a investigaciones y procesos judiciales, lo que te llevaría a enfrentar una pena privativa de la libertad, según la FAA.

En resumen, es necesario que colabores con la tripulación para mantener el orden y la seguridad, así permitirás una buena experiencia de viaje, tanto para ti como para los demás pasajeros del vuelo.

Las multas por incumplimiento de órdenes durante el vuelo ascienden hasta $45,000 (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Existen otras consecuencias por ser un pasajero conflictivo?

Además de costosas multas y posible procesos judiciales, también podrías perder la elegibilidad a programa como TSA PreCheck, la cual te permite usar filas exclusivas y rápidas en los filtros de seguridad de los aeropuertos de EE.UU.

No sería lo único, ya que afrontarías sanciones adicionales por conducta indisciplinada, restricciones para volar en ciertas aerolíneas o, en el peor de los casos, ser prohibido en el uso de este transporte.