Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) anunció el inicio obras en el Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, que alude al proyecto para la construcción de una nueva pista de aterrizaje por un valor US$ 200 millones en el terminal aéreo. Las labores preliminares de esta iniciativa empezarán en 10 días.

En concreto, el proyecto para una nueva pista de aterrizaje y construcción de los sistemas de drenaje externo e interno, contemplan obras de rehabilitación de pista de aterrizaje y sus márgenes con pavimento flexible (asfalto); reconstrucción de plataforma y calles de rodaje con pavimento rígido (losas de concreto), así como nuevo balizaje de pista, calles de rodaje y plataforma.

A ello, se suma renovada señalización vertical en área de maniobras (letreros); actualización de la iluminación de plataforma; nuevo sistema de drenaje de plataforma, área de maniobras y renovado sistema de captación y bombeo de aguas de drenaje.

Dichas labores comprenderán dos etapas: las labores preliminares, que se extenderán desde el 15 de junio hasta el 30 de junio de 2026; y el periodo de ejecución total, que será desde el 30 de junio de 2026 hasta 10 de febrero de 2028.

“El proyecto de intervención en la pista de aterrizaje representa uno de los principales hitos de infraestructura que ejecutaremos en el aeropuerto y permitirá impulsar el crecimiento del flujo de pasajeros, contribuyendo al dinamismo de la economía local, especialmente, al fortalecimiento de la actividad turística”, señaló Alejandro Chávez, gerente del Aeropuerto de Juliaca.

Obras en el aeropuerto de Juliaca iniciarán el 30 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 10 de febrero de 2028.

Nuevo plan de itinerarios

Ante el inicio de la ejecución de este proyecto, AAP ha desarrollado un nuevo plan de itinerarios en coordinación con las aerolíneas y la autoridad aeronáutica, con el objetivo de minimizar cualquier impacto en las operaciones y garantizar la continuidad de la conectividad en la región.

Así, el concesionario informó que desde el 30 de junio, el aeropuerto atenderá siete vuelos diarios los lunes, martes, jueves, viernes y sábado, entre las 14:00 y las 22:00 horas. Mientras que, los miércoles y domingos recibirá cuatro vuelos diarios, entre las 19:00 y 22:00 horas.

Los nuevos itinerarios estarán en vigencia hasta el 15 de noviembre, y se reanudarán en abril de 2027.