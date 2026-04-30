La SUNAT amplía el periodo sin sanciones para facilitar la adecuación de los contribuyentes al SIRE. Foto: Andina.
La SUNAT amplía el periodo sin sanciones para facilitar la adecuación de los contribuyentes al SIRE. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La decidió prolongar hasta el 30 de junio de 2026 la aplicación de su facultad discrecional para no imponer sanciones administrativas por infracciones relacionadas con el . La medida busca facilitar la adaptación de los contribuyentes a este esquema digital.

La decisión quedó establecida en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.º 000019-2026-SUNAT/700000, publicada en el diario oficial, en la que se precisa el alcance de esta flexibilización temporal.

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Según la norma, los contribuyentes obligados a utilizar el SIRE —considerando su situación al periodo diciembre de 2025— podrán regularizar la generación de sus registros electrónicos y realizar los ajustes necesarios hasta fines de junio de 2026 sin enfrentar sanciones. Este tratamiento también alcanza a las infracciones que se generen durante los periodos de abril y mayo de ese mismo año.

La SUNAT amplía el periodo sin sanciones para facilitar la adecuación de los contribuyentes al SIRE. Foto: Andina.
La SUNAT amplía el periodo sin sanciones para facilitar la adecuación de los contribuyentes al SIRE. Foto: Andina.

En específico, la medida comprende las faltas tipificadas en los numerales 2 y 10 del artículo 175 del Código Tributario. El primero se refiere a llevar libros o registros contables sin cumplir las condiciones establecidas por la normativa vigente, mientras que el segundo sanciona la omisión o el registro tardío o incompleto de comprobantes de pago.

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Con esta ampliación, la SUNAT informó que continuará impulsando acciones orientadas a acompañar a los contribuyentes en la adopción del SIRE, priorizando un enfoque de asistencia antes que sancionador, en línea con su objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Para mayor información sobre el SIRE y otros beneficios que la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes para fomentar la formalización y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puede visitar el portal .

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