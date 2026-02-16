Consorcio ligado a Zhihua Yang fue presuntamente favorecido por la Anin. (Imagen: Andina)
Consorcio ligado a Zhihua Yang fue presuntamente favorecido por la Anin. (Imagen: Andina)
por la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin) para la adjudicación de un proyecto, reveló Cuarto Poder.

Se trata del proyecto vial para el mejoramiento de la carretera Chulucanas–Frías, en el distrito de Frías, provincia de Chulucanas, región Piura, al norte del país.

La obra, se calcula, beneficiaría a más de 28 mil pobladores de la zona, mejorando la transitabilidad y la conexión de al menos 13 distritos.

La Anin amplió el presupuesto del proyecto Chulucanas–Frías en 179 millones de soles y adjudicó la buena pro en menos de 48 horas, presentandi un incremento de 48.8%, reveló el dominical.

El 4 de febrero se inicia formalmente la convocatoria para licitar la obra en el portal SEACE, bajo un “procedimiento especial de contratación”, con un presupuesto base de 366 millones 787 mil 642 soles.

, presenta su oferta el 10 de febrero a las 9:53 de la noche, según información del Seace.

La propuesta económica del consorcio no rebaja el monto referencial destino para esta obra, sino que lo incrementa, ofreciendo 545 millones 809 mil 867 soles, es decir, por encima del presupuesto base establecido por el Estado.

Pese a este aumento casi del 50%, el comité no descarta la propuesta, no solicita ajuste ni renegociación, y el proceso continúa su curso regular sin observaciones formales.

El 11 de febrero, a las 5 de la tarde, en un acta cerrada, el comité de selección declara ganador al consorcio Ingeniería Vial Perú. Asimismo, se condiciona la adjudicación a la emisión de una ampliación presupuestal por 179 millones 22 mil 224 soles, monto que permitirá cubrir la diferencia entre el presupuesto original y la oferta aceptada.

Ese mismo día, el comité envía un documento a la Dirección de Adquisiciones para Infraestructura solicitando formalmente la ampliación presupuestal por el monto indicado, registrando las firmas de sus integrantes entre las 6:09 y las 6:10 de la tarde.

Al día siguiente, 12 de febrero, dicha dirección reafirma la ampliación solicitada y remite un memorándum a la Dirección de Estudios y Obras, solicitando los 179 millones adicionales con destino al consorcio integrado por la empresa china y la peruana.

¿Cuál es su relación con Zhihua Yang?

, quien ha sido acusado de presunto facilitador de empresas chinas en obras públicas.

La Anin, ante ello, sostiene que este proyecto se venía trabajando dentro de un proceso especial de contratación desde 2024, con un “road show” (presentación) previo para presentar la obra a posibles postores y una etapa de evaluación de precandidatos.

En tanto, el presidente de la entidad, Hernán Yaipén, avaló este proceso. El 12 de febrero de 2026, según el dominical, firma un documento en el que otorga su “no objeción” al resultado de la etapa y dispone que se registre la información en el Seace.

Cuarto Poder lo contacto para tomar sus declaraciones. Yaipén respondió de forma evasiva, alegando que el proceso “está hace seis meses”.

Hernán Yaipén, ANIN. Foto: Difusión.
Hernán Yaipén, ANIN. Foto: Difusión.

