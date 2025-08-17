A partir de hoy domingo 17 de agosto, el servicio AeroDirecto Sur y otras 42 rutas de transporte público modificarán su recorrido por el inicio de obras en la estación Carmen de la Legua (E4-8) del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Las obras se realizarán en la avenida Faucett, por lo que el servicio AeroDirecto Sur circulará por la av. Santa Rosa rumbo al aeropuerto, y tendrá dos paraderos temporales.

Los buses tomarán la avenida Haya de La Torre, girarán por La Marina y continuarán por Santa Rosa hasta Morales Duárez, donde se habilitarán dos paraderos temporales antes de llegar al aeropuerto.

Fuente: ATU

Respecto al transporte regular, con destino al nuevo terminal aéreo, las unidades circularán por las vías auxiliares de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, además de las avenidas Enrique Meiggs y Argentina, retomando luego su trayecto habitual. Para los buses que se dirigen a la avenida Venezuela, no habrá variaciones: mantendrán su recorrido normal por Faucett.

En cuanto al transporte privado, la ATU indicó que se podrá utilizar las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y la calle Olavide para reincorporarse a Faucett en sentido contrario.

La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones y consultar el mapa de desvíos a fin de evitar retrasos en sus traslados hacia el aeropuerto. Además, precisó que durante esta primera fase, la concesionaria Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá habilitado el tránsito en Faucett en el sentido norte-sur.

