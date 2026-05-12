La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el candidato presidencial de Juntos por el Perú y actual congresista, Roberto Sánchez, acusado de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes, la multa impuesta por la ONPE a su partido y el reciente rescate financiero a Petroperú.

La también candidata presidencia sostuvo que existe preocupación porque el Ministerio Público “se convierta en un actor político” y pidió que el caso se lleve con transparencia y respeto al debido proceso.

“Lo que todos los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso, porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público”, expresó, informó Canal N.

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Reitera que apelarán multa de la ONPE

Sobre la multa de 198 mil soles impuesta por la ONPE a Fuerza Popular por presuntas irregularidades vinculadas a viajes realizados durante campañas políticas, Fujimori aseguró que los desplazamientos fueron debidamente sustentados.

Fujimori indicó que el viaje realizado junto a dirigentes de su partido a la ciudad de San Francisco tuvo carácter académico, mientras que otro desplazamiento correspondió a actividades políticas. Además, recordó que en anteriores procesos el Jurado Nacional de Elecciones terminó dándole la razón a su agrupación política tras apelaciones presentadas.

“Los viajes que se han hecho en nuestro caso el señor Pacheco y de la que habla a la ciudad de San Francisco ha sido un viaje académico, todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor Mickey Torres ha sido un viaje político. Nosotros vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos que ganaremos este”, declaró.

Custiona rescate financiero a Petroperú

En relación con el nuevo rescate financiero de 2 mil millones de dólares para Petroperú, la candidata presidencial cuestionó los constantes recursos destinados a la empresa estatal y consideró necesaria una reestructuración profunda.

“El problema ya no solamente son los últimos 2 mil millones de soles, son los más de 30 mil millones de soles que el Estado, que todos los peruanos hemos tenido que asumir”, afirmó.

Fujimori señaló además que el Estado debe retirarse de actividades que no generan ingresos, como la exploración petrolera, y propuso convertir a Petroperú en una asociación público-privada para garantizar su sostenibilidad.